中國資本市場全面註冊制將上路

周四 (22 日) 中國證監會副主席李超在 2020 金融街論壇年會上表示，中國資本市場推動全面註冊制條件已經逐步完備。下一步中國證監會將循序漸進推動註冊制改革，同時加強對科創板及創業板各項規則運做情況的評估，訂出符合中國國情的註冊制框架。

註冊制指的是上市公司在申請發行股票時，主管機構只對申報文件的全面性、準確性做形式上的審查，不對上市公司營運展望進行實質性審核和價值判斷，將發行公司成功與否交給市場來決定。

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註冊制的核心目的只是上市公司提供的資料沒有虛假、誤導或者遺漏，主管機關就不干預上市發行。現今高度成熟的資本市場如美國、日本等都採用此法，而該制度的市場化程度最高。

只是有學者擔心一旦中國資金市場全面採取註冊制，市場供給變高，資金過度分散可能對於 A 股走勢造成不利影響。中國證監會則指出未來會使資本退場機制常態化，對於不符合上市規定的企業強制下市，以平衡市場供需問題。

另有市場分析指出中國證監會提到會推出符合「中國國情」的註冊制，意味著一旦過度放行上市公司投入股市，進而引發股市大幅波動，主管機關仍會在適當時機介入干預，減緩批准腳步。

中國金融主管機關對於金融市場的心態長期以來都很明確，就是以不發生系統風險為底線，只要有疑慮便會立即出手干預，以防不可控的事件發生。

