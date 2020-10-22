盤中零股交易第一階段下周上路 有利小資年輕族群進場

今年台股市場有兩大交易制度的調整，除了已於 3 月上路的逐筆交易新制，10 月 26 日 (下周一) 即將實施「盤中零股制度」第一階段，富邦證認為，有別於先前零股交易只能在盤後進行限制，將可解決以往零股買賣難以成交的困境，也降低了投資門檻，有助小資族進場投資，促進資本市場年輕化，惟須留意，交易盤中零股限以電子交易辦理，投資人需先開立電子帳戶。

圖表：富邦證提供。

富邦證說明，「盤中零股」交易時間和大盤相同，從上午 9 點到下午 1 點半，於上午 9 點 10 分起第一次撮合，接下來每 3 分鐘以集合競價方式撮合一次，依價格優先、時間優先的原則成交，撮合後會對外揭示成交的價格和數量，並揭露未成交最佳 5 檔申報的買賣價量資訊。

證交所曾調查，台股總開戶人數中，30 歲以下的投資人占比不到 10%，而富邦證統計，過去一年 30 歲以下有零股交易的客戶占比僅約 10% 多，反觀 30 歲以下的客戶投資定期定額 ETF 占比則高出 1 倍以上，顯示年輕的股民對進入門檻低的定期定額的接受度較高。

富邦證認為，盤中零股交易有利小資族進行小額投資，也可吸引學生和社會新鮮人等年輕人參與股市。

盤中零股交易新制採分階段實施，第一階段盤中零股交易便利小資族進行小額投資，第二階段將開放先買後賣當沖，以充分滿足小資族投資人的交易需求。

富邦證提醒投資人，除專業機構投資人外，交易盤中零股限以電子交易辦理，投資人需先開立電子帳戶，建議還沒有電子帳戶的投資人，在新制實施前先使用券商線上開戶完成。