歐美二次疫情再起 中研院：國內疫苗上市可能要到明年中

中研院院長廖俊智今 (22) 日前往立法院業務報告並備質詢，立委相當關注新冠肺炎疫情及疫苗進度，他指出，歐美第二波疫情有持續上升趨勢，因此，預估至少明年初仍持續影響全球，而國內疫苗上市可能要等到明年中旬，甚至會更晚。

對於全球疫情評估，廖俊智指出，近一、兩個月開始，歐美有第二波上升的趨勢，目前仍在攀升中，比原先預期還要嚴峻，因此，至少到明年初疫情應該會持續影響，接下來就無法確定了，要取決於大眾是否遵循防疫準則，如社交距離、戴口罩等。

至於疫苗研發，廖俊智表示，歐美各國上市進度遠不如外界預期，疫苗試驗上也遇到一些挫折，能否如期達成目標仍是很大的未知數。

國內有 3 家廠商已展開人體臨床試驗，包括高端疫苗 (6547-TW)、聯亞生技及國光生 (4142-TW)，都屬於蛋白質疫苗，獲衛福部核准，並通過 4.3-4.7 億元的補助合約。第 4 家國光生旗下的安特羅生技 (6564-TW)，則與國衛院合作技轉 DNA 疫苗，目前尚未提出計劃書。

關於國內疫苗的上市日期，廖俊智說，詳細的內容應由廠商來回答，但他預估，國內最快在明年中或更晚才會上市，這是中研院的猜測。

廖俊智進一步表示，國際一開始對瑞德西韋寄予厚望，經過一連串測試後，確實沒有想像中來得有效，但也不代表完全沒效，可能測試條件、病人篩選及臨床試驗設計需要更精進，可以確定的是，不能只單靠單一藥物來治療。