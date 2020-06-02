中證監罕見宣示維護香港國際金融中心地位

週二 (2 日) 中國證監會主席易會滿持表示，由於中國人大已作出為保障香港經濟長久繁榮穩定的相關重要政策，中證監將全力支持和擁護「一國兩制」原則，全力支持香港經濟、維護香港國際金融中心地位，及支持香港資本市場穩定發展。

未來中證監會進一步加強中國與香港資本市場間的合作，除了日常例行性的交流外，也會擴大政策援助力道，進一步豐富和強化兩地在市場、機構、產品等領域全方位與多層次的合作，共同面對各類風險挑戰，促進香港和中國資本市場穩定健康發展。

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同時對於近期瑞幸咖啡財報不實的事件，中證監強調會嚴格打擊上市公司偽造財報等違法行為，持續淨化中國資本市場。

此外，未來中證監也會持續強化中國資本市場改革，穩定推動資本市場開放，同時加強風險的預防，促進資本市場平穩運作。

日前港交所與 MSCI 簽訂協議，取得未來十年授權在香港推出一系列 MSCI 亞洲和新興市場指數的期貨及選擇權產品。港交所行政總裁李小加指出，這意味著港交所連接全球的國際化戰略再向前一步，也意味香港資本市場的「產品線」更加豐富，在香港尋找投資機會的全球投資人將擁有更加多元的投資和風險管理工具。

而與 MSCI 的相關協議中包含一些已納入中國 A 股的指數，因此這類產品需要中證監和香港主管機關核准。一旦批准，境外投資人將能再增加一個從香港對沖 A 股的管道。

此外，港交所一年前曾宣布計劃推出 MSCI 中國 A 股指數期貨，目前仍未取得中證監核准。

