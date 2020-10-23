螞蟻上市估值再調升 上看4600億美元

周五 (23 日) 港媒引述消息人士指出，螞蟻集團原本初步計劃於 11 月 6 日掛牌，現在將提前一日至 11 月 5 日 A+H 同步上市。同時昨 (22) 日螞蟻集團在香港路演，兩大承銷商瑞信及摩根士丹利認為螞蟻掛牌估值上看 4610 億美元，較原本預估的 2800 億美元超出 33%。

路透旗下 IFR 引述接近螞蟻 IPO 人士報導指出，這次螞蟻上市估值將介於 2500 億～3000 億美元。不過，兩家螞蟻承銷商瑞信及摩根士丹利給螞蟻的估值更高。瑞信認為螞蟻上市估值可達 3800 億～4610 億美元間，摩根士丹利則認為估值可達 3330 億～4570 億美元。

摩根士丹利表示，螞蟻是中國領導的電子支付及金融平台，預期 2019 年～2022 年營收的年複合成長率為 35%；純益的年複合成長率為 55%。預估明年純益將達 680 億人民幣，2022 年則可成長至 890 億人民幣。

摩根士丹利指稱，以現金流折現 (DCF) 的模型計算，螞蟻今年底的估值為 3330 億～4570 億美元，相當於明年預估本益比 32.9 倍～45.2 倍，2022 年的預估本益比為 25.2 倍～34.6 倍。

(圖片: AFP)

瑞信報告則預估，螞蟻估值將介於 3800 億～4610 億美元，估計今年全年純益年增率可達 1.41 倍達 433 億人民幣。若螞蟻今年至 2022 年純益的年複合成長率達 32%，其目標本益比達 38 倍～45 倍。

瑞信同時也比較目前阿里巴巴、騰訊、京東、美團及拼多多的本益比成長率 (PEG)，平均為 1.2 倍，低於國際網科大廠亞馬遜、Google 及 Facebook 等平均的 1.6 倍，因此認為螞蟻的 PEG 可達 1.2 倍～1.4 倍。