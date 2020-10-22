〈美股早盤〉美國大選前最終辯論會即將上演 美股開盤小漲

在紓困案談判及大選不確定性之際，選前的最後一輪總統辯論即將展開。美股週四 (22 日) 開盤小漲，道瓊工業指數漲 47 點或 0.2%，那斯達克指數漲 0.4%，標普 500 指數漲 0.3%，費半漲 0.2%。

近期，針對紓困談判消息反覆造成市場波動，儘管佩洛西不斷釋出樂觀態度，美國總統川普週三 (21 日) 仍發文抨擊民主黨不願為援助法案做出妥協。

接下來，所有目光都將集中在週四 (22 日) 晚間最後一次的美國總統辯論，目前各家民調均顯示，拜登在全國民調中領先川普，市場分析認為，本次辯論將會成為川普逆轉勝局的關鍵。

對外國勢力干預美國大選的擔憂，也加劇市場避險情緒。美國國家情報局局長 John Ratcliffe 週三 (21 日) 指控伊朗和俄羅斯涉嫌干預美國大選，透過向選民散播恐嚇及不實的電子郵件，企圖在大選前製造混亂。

經濟數據方面，美國勞工部最新數據顯示，上週初領失業金人數降至 78.7 萬人，優於預期和前值，並降至 3 月疫情爆發以來最低水平，不過自 8 月下旬以來，申請數仍維持在 80 萬至 90 萬之間，跡象顯示就業復甦腳步仍持續放緩。

截至台北時間週四 (22 日)21 時許：

道瓊指數上漲 47.53 點或 0.17%，暫報 28258.35 點

那斯達克上漲 50.41 點或 0.44%，暫報 11535.11 點

標普 500 指數上漲 9.37 點或 0.27%，暫報 3444.93 點

費半上漲 5.32 點 0.22%，暫報 2372.57 點

台積電 ADR 上漲 0.84% 至每股 88.38 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.821%

紐約輕原油上漲 0.77% 至每桶 40.34 美元

布蘭特原油上漲 0.79% 至每桶 42.06 美元

黃金下跌 1.09% 至每盎司 1908.40 美元

美元指數上漲 0.28% 至 92.86 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

可口可樂 (KO-US) 早盤上漲 1.31％，至 50.65 美元。

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨銷售額：86.5 億美元，年減 9%，優於 Refinitiv 預期的 83.6 億美元

淨利：17.4 億美元，年減 49%

EPS：40 美分，年減 33%

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後 EPS：55 美分，年減 2%，優於 Refinitiv 預期的 46 美分

自由現金流 (FCF)：55 億美元，年減 17%

陶氏化學 (DOW-US) 早盤上漲 3.03％，至 50.02 美元。

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：97.1 億美元，年減 10%

淨虧損：2500 萬美元，去年同期淨利為 3.33 億美元

每股淨損：4 美分，去年同期 EPS 為 45 美分

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後淨利為 3.76 億美元

調整後 EPS：50 美分，去年同期為 91 美分，優於 Zacks 預期的 33 美分

美國航空 (AAL-US) 早盤下跌 0.9%，至 12.63 美元。

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：31.7 億美元，年減 73%，優於 Refinitiv 預期的 28.1 億美元

淨虧損：24 億美元，去年同期淨利為 4.25 億美元

每股淨損：4.71 美元，去年同期每股淨利為 96 美分

每日現金消耗：4400 萬美元，上季為 5800 萬美元，預計 Q4 將降至 2500 萬至 3000 萬美元

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後淨虧損：28 億美元

調整後每股淨損：5.54 美元，優於 Refinitiv 預期的 5.86 美元

每日關鍵經濟數據：

美國上週 (10/17) 初領失業金人數報 78.7 萬人，預期 87 萬人，前值自 89.8 萬人下調至 84.2 萬人

美國上週 (10/10) 續領失業金人數報 837.3 萬人，預期 962.5 萬人，前值自 1001.8 萬人下調至 939.7 萬人

(圖：Zerohedge)

台北時間晚間 22:00 將公布美國 9 月成屋銷售年化總數，預期 620 萬戶，前值 600 萬戶

台北時間晚間 22:00 將公布美國 9 月成屋銷售年化月增率，預期 2.9%，前值 2.4%

台北時間晚間 23:00 將公布堪薩斯 Fed 10 月製造業綜合指數，前值 11.0

台北時間晚間 23:00 將公布堪薩斯 Fed 10 月製造業產出指數，前值 18.0

華爾街分析：

SlateStone Wealth LLC 首席投資策略師 Robert Pavlik 表示：「市場對紓困案談判仍抱有希望，但越來越不確定是否會有結果。抱持實際想法的人認為，新紓困案要等到大選後的某個時候才會出爐。」

盛寶金融 (Saxo Capital Markets) 策略師 Eleanor Creagh 表示，鑑於談判沒有出現任何有意義的進展，市場正在對操縱美國大選所帶來的政治動盪做出反應。