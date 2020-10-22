〈宏碁展望〉電競能量飲銷售報捷 本季將挺進歐洲市場

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 持續朝生活風格 (Lifestyle) 品牌發展，董事長陳俊聖今 (22) 日表示，6 月在台灣推出的電競能量飲後，已拓展線下通路包含全家 (5903-TW)、家樂福等，本季電競能量飲將再往外走到歐洲市場銷售，搶攻海外商機。

宏碁近期跨足飲料事業，昨 (22) 日更宣布推出空氣清淨機，市場不免好奇宏碁策略，對此，陳俊聖認為，台灣不能只有台積電 (2330-TW)，宏碁也不能只做個人電腦，宏碁轉型生活風格品牌，從既有電競、創作者、戶外工作者等產品線延伸尋找新機會、商機，對目標客群定位非常清楚。

陳俊聖指出，宏碁本業持續努力，在這次新品發表會也推出一系列電競、創作者、商用等產品，因此並沒有不務正業，而日前推出的電競能量飲，市場反應也超乎預期，本季將推歐洲版。

宏碁飲料事業資深處長邱建庭表示，電競能量飲首波鎖定台灣、歐洲市場，歐洲計劃本季將從波蘭開賣，再進一步拓展至歐盟國家，而選擇波蘭首賣，除了合作夥伴工廠在當地外，波蘭也是宏碁歐洲地區電競產品銷售最好的地區。

另一方面，今年疫情延伸的新常態下，宏碁旗下宏碁智新推出含防微生物技術的空氣清淨機，搶攻清新商機，陳俊聖笑稱，這是防疫版的生活風格。

子公司布局方面，陳俊聖指出，宏碁從安碁資訊 (6690-TW)、宏碁資服、AST 持續推動集團上雲數位化外，宏碁通訊也持續著重 IoT，推出智慧水錶等，展碁 (6776-TE) 則拿到 Adobe 軟體獨家代理權，日前也登錄興櫃，宏碁正逐步從電腦硬體持續延伸軟體，並跨足家電、保養品，讓集團產品線更加多元化。

從營收比重觀察，陳俊聖表示，今年個人電腦、非個人電腦業務皆有顯著成長，但筆電需求強勁，讓非個人電腦業務比重成長有限，統計前 3 季，非個人電腦仍維持營收占比約 15% 水準。