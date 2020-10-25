盤中零股交易上路、聯發科法說、9月景氣燈號 本周大事預告

台股繼逐筆交易後，將再度實施交易制度調整，預計周一「盤中零股制度」第一階段將正式上路，重量級科技大廠聯發科、聯電、友達等各家法說，也將在本周陸續召開，可望釋出第三季獲利表現、未來展望等，國發會也預計周二公布 9 月景氣燈號，市場看好，將亮出景氣穩定的綠燈，以下是本周大事預告：

盤中零股交易上路 小資族可以投資大立光

台股今年調整兩大交易制度，除了 3 月已上路的逐筆交易新制，本周一 (26 日) 即將實施「盤中零股制度」第一階段，市場認為，由於先前零股交易僅限於盤後交易，此次可望解決以往零股買賣難以成交的困境，也降低了投資門檻，有助小資族進場投資，促進資本市場年輕化。

〈科技廠法說〉聯發科第三季獲利戰新高 市場關注三焦點

聯發科第三季受惠華為禁令前大拉貨、遠距教學商機爆發，三大產品線包括行動運算平台、成長型產品、智慧家居全面成長，帶動營收不僅突破原先財測高標，也創下歷史新高，達到 972.74 億元，法人看好，聯發科第三季獲利將戰新高。

聯發科也預計周五召開法說會，除了公布第三季獲利表現，也將釋出第四季展望、明年 5G 手機滲透率以及成長型產品包括 ASIC(特殊應用晶片)、PMIC(電源管理 IC) 出貨展望，皆是市場關注焦點。

〈科技廠法說〉聯電甩包袱 未來展望引關注

聯電上周四公告，就美國司法部與公司等被告間的營業秘密案，提出建議量刑書狀，據雙方討論，合理預期的可能解決金額為以 6000 萬美元，結果仍待法院核准；市場看好，若此次聯電與美國司法部順利達成協商，聯電需支付的罰金僅 6000 萬美元，遠低於外界原先預期，加上營運持續好轉，展望引關注。

聯電將在周四召開法說會，法人看好，受惠中芯遭美制裁，中芯客戶為力求產品供應穩定，皆紛紛轉向聯電下單，推升 8 吋晶圓產能吃緊，有助聯電調漲代工價格，法人估，聯電第四季營收將再優於第三季，攀上全年最高峰。

台灣防疫成效佳 9 月景氣燈號估續亮綠燈

國發會將在周二 (27 日) 公布 9 月景氣燈號，從 8 月景氣燈號來看，受惠台灣各產業陸續回穩，包括工業、製造業、批發零售、餐飲業等，加上電子業出口轉強，景氣燈號已轉亮綠燈，國發會也認為，此趨勢將延續至 9 月，可望維持代表景氣穩定的綠燈。

主計處周五公布台灣第三季 GDP 估達 2%

主計總處將在周五 (30 日) 發布台灣第三季經濟成長率預估，主計長朱澤民先前表示，由於台灣防疫成效佳，7、8 月工業、製造業、零售業等營業額，皆較去年同期成長，有助今年第三季經濟成長率與主計處預估的 2.01% 差不多，全年經濟成長率 1.56% 也可順利達標。