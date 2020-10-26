傳蘋果明年發表新一代AirPods和AirPods Pro 耳機柄設計各有不同

知情人士稱，蘋果 (AAPL-US) 正在研發新一代無線耳機，明年即將推出兩款新型號 AirPods：AirPods 3 和 AirPods Pro 2，前者設計將類似於 AirPods Pro 系列，惟缺乏降噪等高階功能，後者則可能徹底取消耳機柄設計。

《彭博》引述知情人士表示，新款 AirPods 外型設計將類似於現在的 AirPods Pro，耳機柄相對將較短且配有可換式耳塞，電池壽命有望再延長，蘋果還計劃在最新一代的 AirPods 中採用新的無線晶片，由中國的立訊精密和哥爾聲學包辦大多數生產作業。

不過，從功能上來看，AirPods 3 並不會擁有 AirPods Pro 具備的降噪等高階功能。

至於 AirPods Pro 2，蘋果似乎徹底取消原先就已縮小的耳機柄設計，測試版本的外型較為圓潤，且更貼近用戶耳朵，類似於競爭對手三星 (Samsung)、亞馬遜 (Amazon) 和谷歌 (Google) 的豆型設計。

知情人士解釋，在開發過程中將降噪、無線藍牙和麥克風功能集中到體積較小的 AirPods Pro 內，已經是一項重大挑戰，因此，最終產品在定型後可能會缺乏一些較有野心的設計。

儘管發表初期不受看好，近年來，AirPods 已成為蘋果最成功、最受歡迎的產品之一。根據今年 Q3 財報，蘋果可穿戴、家用設備和配件營收達近 65 億美元，較 2 年前成長 70％以上。

蘋果內部正在討論於明年上半年推出新一代 AirPods，並考慮同步推出最新的智慧音響，尺寸、價格和音質介於 299 美元的 HomePod 和 99 美元的 HomePod mini 之間。

(圖：ADP)

關於上述報導，蘋果發言人拒絕評論。

早在 2017 年底便頻頻傳出發表消息的耳罩式耳機 AirPods Studio 也有了最新消息，儘管面對生產以及疫情等挑戰，發表時程多次遭到延後，知情人士透露，蘋果仍計劃推出這項產品，稱 AirPods Studio 原定數週前投產，但因頭帶出現問題而遭到延後。