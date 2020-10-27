〈台股盤前〉外資觀望低量進出 挑戰萬三關卡有壓

台股昨 (26) 日電子雙雄熄火，僅由台塑四寶、金融權值股撐盤，終場小漲 10.21 點，收在 12909.03 點。法人指出，外資近期在台股低量進出，在美股還未創高下，指數挑戰萬三關卡具有一定壓力，估下周美國總統大選前，市場氣氛觀望，指數將維持萬三附近橫向整理。

盤中零股交易制度昨上路，權王台積電與金融股玉山金人氣帶頭衝，全天盤中零股成交達 491 萬股，總額 4.2 億元，加上盤後合計成交股數 848.8 萬股，較過去成長約 140%；成交金額 6.1 億元，較過去表現大幅增加 5 倍。

對於該不該出手抑制高房價，央行官員分析，以中科、南科為例，政府鼓勵台商返台投資，商辦、廠辦與住宅需求全面提振，屬於「有基之彈」，對產業發展將有正面幫助，但政府不樂見投資炒作，未來將密切關注房市發展。

記憶體廠旺宏董事長吳敏求表示，NOR Flash 成功打進蘋果 iPhone 12 供應鏈，搶得五成 OLED 面板用 NOR Flash 訂單；另一方面，受惠美國將中芯國際列入貿易黑名單，近期已看到轉單效應。

英特爾晶片尋求委外代工，摩根大通率先預測英特爾可能於 2021 上半年外包給台積電，新報告進一步預測，此商機將為台積電額外創造近百億美元的收入，換算 2020 至 2025 年，台積電營收將複合成長 8%；樂觀情境下，成長速度更挑戰 11%。

法人指出，受美國大選影響，美元走勢震盪，外資近期在台股也低量進出，並為連兩日賣超；在美股還未創高下，指數挑戰萬三關卡具有一定壓力，下周美國總統大選前，不確定因素仍高，預估指數將維持萬三附近橫向整理格局。