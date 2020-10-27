〈雙11要來了〉網家定位最潮娛樂電商、打造線下三大主題村 Q4旺季樂觀

電商年度大檔雙 11 暖身慶開跑，網家 (8044-TW) 今 (27) 日宣布，旗下 PChome 24h 購物致力打造最潮娛樂電商，將連續第 4 年舉辦全台電商唯一的國際級雙 11 盛會，同時，今年積極延展消費體驗至線下場域，獨家推出「絕不退讓聚落」實體活動打造線下三大主題村，看好可挹注第四季旺季業績。

網家指出，PChome 24h 購物雙 11 暖身促銷活動即日起開跑，今年以「雙 11 PChome 來了 絕不退讓！」為活動主軸，首創情境式購物推出 11 大情境式購物會場，共祭出 500 萬種商品下殺 1.1 折起。

而網家也連續第 4 年砸重金舉辦雙 11 演唱會，今年找來蕭敬騰、陶晶瑩、周湯豪、吳青峰等知名歌手開唱為雙 11 慶典造勢，網家說明，除了以娛樂電商吸引年輕客群，為導入新客源，擴大延展消費體驗至線下場域。

網家於雙 11 購物節期間，將在華山文化創意產業園區、Global Mall 新北中和環球購物中心，以及國立故宮博物院打造三大主題村，結合舞蹈、星空電影、創意市集、人文藝術、美食、虛擬和百貨等元素，強化線下互動體驗。

另外，為搶攻行動端商機，網家優化 App，於雙 11 期間祭出客製化推薦功能，依用戶消費習慣，精準鎖定購物喜好推薦必買商品，網家樂觀看待，將在為第四季挹注強勁成長動能。