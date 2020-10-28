不畏疫情 金管會：今年Fintech投資上看188億元、年增14%

金融科技蔚為風潮，金管會副主委許永欽表示，儘管今年有疫情攪局，但預期全年金融科技的投資規模有機會上看 188.8 億元，他並強調，金管會未來將持續協助調整法規，避免濫用數據導致弱勢客戶等現象發生。

許永欽今 (28) 日出席「2020 台北金融科技論壇」開幕式。他在致詞時指出，今年雖有疫情影響，但金融科技投資腳步仍不停歇，根據金融總會調查，2019 年金融業投資 Fintech 規模共 162.2 億元，年增幅 4 成；今年預估投資額約 188.8 億元，仍比去年增加 14.3%。

許永欽指出，業者發展 Fintech 過程中必須透過大數據、AI 應用分析客戶屬性，但這可能出現業者引導客戶購買不適合的商品，或是產生無法享受金融服務的弱勢客戶，這些都是金管會高度關切的重點。

舉例來說，業者可能透過掌握大數據資料與 AI 濫用掌握客戶喜好，引導消費者購買不適合的商品，進而引發未來可能產生的信用風險；或是分析客戶屬性，導致部分消費者無法享受金融服務，而產生弱勢客戶。

許永欽強調，站在主管機關的立場，並不樂見上述的現象發生，因此將特別留意業者有無違反公平待客原則。