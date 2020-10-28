〈穩懋法說〉Q3每股賺4.68元創單季新高 前3季賺贏去年全年

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日舉辦線上法說，公布第 3 季財報，受惠產品組合優化、產能利用率維持高檔，單季稅後純益達 19.67 億元，季增 19.14%、年增 19.28 %，每股純益 4.68 元，創下歷史新高，累積前 3 季每股純益達 12.38 元，超越去年全年。

穩懋第 3 季合併營收達 65.86 億元，季增 8.56%、年增 2.55%，毛利率 43.42%，季減 1.34 個百分點、年增 1.38 個百分點，營益率 32.68%，季減 0.93 個百分點、年增 1.26 個百分點，稅後純益達 19.67 億元，季增 19.14%、年增 19.28 %，每股純益 4.68 元。

累計穩懋今年前 3 季營收 186.85 億元，年增 29.1%，毛利率 43.72%、年增 8.42 個百分點，營益率 32.74%、年增 10.43 個百分點，稅後純益 51.93 億元、年增 102.8%，每股純益 12.38 元。

穩懋表示，第 3 季在產品組合優化下，營運仍優於預期，因應未來需求，今年 5000 片產能擴充計畫也在第 3 季底完成上線，單月產能已達 4.1 萬片，也看好未來 5G PA、3D 感測 AR 應用等需求提升，將計畫在南部科學園區高雄園區投資設廠。

展望第 4 季，穩懋估營收將季增 3-5%，毛利率則因產品組合變化，降至 36-39%。