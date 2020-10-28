〈房產〉新北首件公辦都更宅永和「勝開大地」今標售僅標脫一戶

新北市第一件公辦都更宅永和「勝開大地」今 (28) 日進行標售，共 20 筆標的，僅吸引 1 封標單鎖定 23 樓 32.2 坪的 C6 戶小宅，最終以總價 1626 萬元、溢價 1.2% 得標，換算每坪單價 67.7 萬元。

房仲業者指出，該社區標售不過 20 戶只標出 1 戶，標脫率僅 5%，表現平平。

優美地產企研主任林哲緯表示，「勝開大地」是永和區第一批公辦都更宅，該案鄰近比漾廣場商圈，生活條件不錯，且高樓層水岸及公園視野，在預售時也帶來不少買氣；目前該社區每坪行情約每坪 56-64 萬間，歷史最高單價為頂樓戶 29 樓的每坪 68 萬，低樓層則落在 5 字頭；而本次標售底價扣除車位後，每坪 61-72 萬，高於社區普遍行情，顯示買方算盤打得仔細，並未追價，因此 20 戶的標售中僅一戶標脫。

台灣房屋永和秀朗特許加盟店店東陳建樺則指出，「勝開大地」本次標售的戶別雖以高樓層為主，但部分看屋民眾反映仍會受環河高架橋的噪音影響，是導致標售案成績不理想的原因；而標脫的 C6 戶因是社區少有的高樓層低總價戶別，在開標前就頗被看好，結果也順利以高價出脫。

陳建樺進一步表示，永和地區由於素地稀少，像「勝開大地」這樣面積大、戶數多的新社區，若非透過都更、危老整合，基本上頗為少見，加上該社區周遭環繞永平國小、永平高中、頂溪國小及仁愛公園等公設，又有中和線與萬大線雙捷運機能，在交通、生活等多項優勢下，該社區早已吸引許多中、永和的換屋族前來置產，未來標售仍正面看待。

林哲緯則補充，目前市場上的資金水位高漲，又有低利房貸助攻，近期有不少標售案都傳捷報，但公有房地標售規範嚴明，須經過專業的估價程序，所以第一次標售的底價通常會略高於市場行情，假如流標，官方才有可能進一步降價重啟標售。因此有意撿便宜的民眾，可以將目標放在多次標售的物件。