〈房產〉桃園新建案第三季售價季、年漲幅 均居北台之冠

市調機構統計，北台灣各縣市第三季新成屋、預售屋房價，大台北、桃竹、基隆與宜蘭等地房價全面上揚，且漲幅明顯擴大，尤其以新北市與桃園單季漲幅大，桃園市第三季售價季漲幅與年漲幅，更是北台灣之最。

住展研發長何世昌表示，房市因籠罩在資金行情氛圍之下，投資置產買盤比例擴張、且追價意願強烈，推升房價往上攻高，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣市與基隆市等地新建案房價，同步創下 2018 年反彈以來新高價。

何世昌認為，北台灣第三季房價仍處於復甦的軌道上，預期年底前政府出手打房機率不高，且央行也不會改變低利、貨幣寬鬆的環境，因此第四季房價走勢不會有太大改變。

統計顯示，台北市第三季房價漲至每坪 87.6 萬元，比第二季上漲 0.7%，如與 2019 年同期相比，每坪上漲 3.4 萬元，年漲幅約 4%。

何世昌分析，北市第三季呈現「預售強、成屋弱」的狀況，新成屋建案因成交不如預售熱絡，再加上囤房稅的壓力，單季反而每坪跌掉近 2 萬元。雖然成屋價格下挫，但預售屋價格卻快速上漲，不僅抵消成屋的跌幅，更進一步帶領房價往上衝。

新北市第三季房價來到每坪 40.3 萬元，比第二季每坪上漲 1 萬元、季漲幅約 2.5%。與去年同期相比，則每坪上漲 1.3 萬元、年漲幅約 3.3%。新北市新建案房價由新興重劃區領銜上漲，顛覆過去由市區作領頭羊的慣性；漲勢最兇猛的是板橋江翠北側重劃區，今年來漲幅飆破一成。

桃園市第三季新建案房價約每坪 23.8 萬元，較第二季上漲上漲約 3%。與去年同期比較，則每坪年漲 1.2 萬元、年漲幅約 5.3%。桃園市季漲幅與年漲幅，均為北台灣之最。

桃市與新北市狀況雷同，第三季新建案房價上漲主要靠新興重劃帶頭上漲，漲勢集中於桃園、中壢、八德等區，尤以中路、小檜溪、青埔、擴大等重劃區漲幅較大。至於先前漲勢較大的龜山 A7，以及大溪等地在第三季的漲勢暫歇。

新竹縣市第三季房價持續走高至每坪 23 萬元，季漲幅約 0.4%。和去年同期相比，年漲幅約 3.6%。

今年以來，竹市東區、北區，以及竹縣竹北等地市況最火熱，並出現「排隊搶房子」的景氣，房價漲勢也最凌厲。竹東、芎林、寶山、新豐與湖口等地，房價則普遍走揚。但香山、關西等地因買氣相對平淡，價格表現較為弱勢。