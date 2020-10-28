〈美股早盤〉疫情壓低風險情緒 美股全面開低 道瓊重跌540點

感染數激增動搖投資人對經濟復甦的信心，美股週三 (28 日) 開盤走低，道瓊工業指數開盤重跌逾 540 點或 2%，標普 500 指數跌 1.9%，那斯達克指數及費半均跌 1.7%。

隨著歐洲各國陸續收緊防疫限制，市場對經濟復甦前景表示擔憂，歐美股市集體下挫。

多家外媒報導，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 將於週三稍晚與地方首長會面，就收緊防疫限制措施進行討論，計劃包含關閉國內餐廳、酒吧以及所有休閒場所，並禁止公共聚會，期限為一個月。

法國總統馬克宏計劃同日晚間向全國人民發表電視談話，外界預期內容將包含新一輪的限制措施，甚至可能實施全國封鎖。

約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，法國週二 (27 日) 單日新增 3.5 萬例確診，英國新增 2.3 萬例，義大利新增 2.2 萬例，西班牙新增 1.8 萬例，德國新增 1.3 萬例。

疫情惡化情況不只發生在歐洲，數據指出，美國週二單日新增確診近 7.4 萬例，住院人數較前月增加 50％，達到 4.4 萬例，感染主要集中在密西根州、威斯康辛州和俄亥俄州等中西部地區。

疫情爆發迄今，美國已近 22.7 萬人染疫死亡，死亡數位居全球第一。

感染數激增為原油需求前景再添疑慮，美國石油學會 (API) 表示，過去一週以來，美國原油庫存增加 460 萬桶，大幅超出預期的 110 萬桶，油價週三 (28 日) 跌至 3 週低點，布蘭特原油跌 5％，西德州中質原油 (WTI) 跌 5.7％。

風險情緒減弱同時，投資人正在轉向美債，10 年期美債殖利率自週二的 0.778%，降至 0.748。

截至台北時間週三 (28 日)21 時許：

道瓊指數下跌 548.88 點或 - 2.00%，暫報 26914.31 點

那斯達克下跌 197.97 點或 - 1.73%，暫報 11233.38 點

標普 500 指數下跌 63.83 點或 - 1.87%，暫報 3327.30 點

費半下跌 38.40 點 - 1.67%，暫報 2262.50 點

台積電 ADR 下跌 1.83% 至每股 85.12 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.748%

紐約輕原油下跌 5.69% 至每桶 37.32 美元

布蘭特原油下跌 4.90% 至每桶 39.18 美元

黃金下跌 0.03% 至每盎司 1878.90 美元

美元指數上漲 0.69% 至 93.57 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤下跌 2.15％，至 151.91 美元。

2020 年 Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：141.39 億美元，年減 29%，優於 Refinitiv 預期的 139 億美元

淨虧損：4.66 億美元，去年同期淨利為 11.67 億美元

2020 年 Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

核心營業虧損：7.54 億美元，去年同期營業利潤為 8.95 億美元

核心營業利潤率：-5.3%，去年同期為 4.5%

核心每股淨損 (LPS)：1.39 美元，優於 Refinitiv 預期的虧損 2.52 美元，去年同期 EPS 為 1.45 美元

自由現金流：-50.81 億美元，優於上季的 - 56 億美元

通用電氣 (GE-US) 早盤上漲 4.93％，至 7.45 美元。

2020 年 Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：194.2 億美元，年減 17%，優於 Refinitiv 預期的 187.3 億美元

2020 年 Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後 EPS：6 美分，年減 60%，優於 Refinitiv 預期的每股虧損 4 美分

工業自由現金流：5.14 億美元，年減 21%

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 3％，至 206.7 美元。

2020 會計年度第一財季財報關鍵數據 vs. 分析師預期

調整後 EPS： 1.82 美元 vs. 1.54 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：371.5 億美元 vs. 357.2 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

2020 會計年度第二財季財測關鍵數據

營收：395 億美元至 404 億美元區間

每日關鍵經濟數據：

美國 9 月批發庫存月增率初值報 - 0.1%，前值 0.4%

美國 9 月零售庫存月增率初值報 1.6%，前值 0.8%

台北時間晚間 22:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 100.2 萬桶

華爾街分析：

摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 全球市場策略師 Hugh Gimber 表示：「一個月前，市場關於封鎖範圍有限、具針對性的敘事非常多，這些對經濟的影響較小，但現在我們看到的是更廣泛的擔憂，封鎖範圍可能更廣，影響範圍也更大。」

Bryn Mawr Trust 首席投資長 Jeff Mills 表示：「一旦確診案例創下紀錄新高，就會引起人們關注，若你將數據和紓困案談判的失敗結果放在一起時，就會衍生出負面催化劑。」