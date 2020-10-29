〈財報〉Q3營收、虧損優預期 波音憂需求難恢復 計劃明年底前再裁千人

波音 (BA-US) 週三 (28 日) 盤前公布第三季財報，儘管營收、獲利狀況大不如前，Q3 淨虧損來到 4.7 億美元，仍優於市場預期。不過，因擔憂疫情持續衝擊飛機和旅遊需求，該公司計劃明年底前再裁員 3,000 人。

因需求前景堪憂，波音週三盤中跌超 3%，至 149.82 美元。

波音盤中跌超 3% (圖：Investing.com)

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：141.39 億美元，年減 29%，優於 Refinitiv 預期的 139 億美元

淨虧損：4.66 億美元，去年同期淨利為 11.67 億美元

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

核心營業虧損：7.54 億美元，去年同期營業利潤為 8.95 億美元

核心營業利潤率：-5.3%，去年同期為 4.5%

核心每股淨損 (LPS)：1.39 美元，優於 Refinitiv 預期的虧損 2.52 美元，去年同期 EPS 為 1.45 美元

自由現金流：-50.81 億美元，優於上季的 - 56 億美元

從部門來看：

商用飛機部門營收：35.96 億美元，年減 56%；交貨量 28 架，年減 55%

國防、太空及安全部門營收：68.48 億美元，年減 2%

全球服務營收：36.94 億美元，年減 21%

波音在公布財報後表示，計劃明年底前再裁減 7,000 個工作崗位，使累計退休、裁員人數達到 3 萬人。為減少現金支出，該公司今年稍早才宣布削減 10% 勞動力，約 1.6 萬人。

執行長 Dave Calhoun 表示：「在適應市場現實的同時，我們的業務及營運部門正努力執行人力配置決策，以自然損耗及公司穩定性作為首要目標，來緩和可能造成的衝擊。」

疫情影響下，波音本月初下修未來 10 年的全球飛機交付預期至 18,350 架，較 1 年前預期減少 11%。

波音 737 Max 復飛可期？

在全球監管機構的領導下，波音 737 Max 距離復飛時程似乎已不遠。

執行長 Dave Calhoun 表示，737 Max 已獲得美國、加拿大以及歐盟航空運輸監管機構的航行認可，迄今已完成約 1,400 場測試和飛行檢查，飛行時數達 3,000 多小時。

自從 2 度爆發致命空難後，737 Max 被迫停飛近 2 年，不過 Calhoun 認為，這段過程已「非常接近終點」。該公司 7 月時預計，監管機構將在第四季批准復飛，目前 737 Max 審查已進入最終階段，仍尚未獲准。