〈藥華藥仲裁案〉AOP寄出鉅額償帳單 公司擬提撤銷仲裁

藥華藥 (6446-TW) 與國際藥廠 AOP 的仲裁案尚未平息，AOP 今 (28) 日發文表示，已寄發帳單向藥華藥求償 1.43 億歐元 (約新台幣 48 億元)；藥華藥再發聲明澄清，擬提出撤銷仲裁判斷，且官司審理至少 3 年半以上，因此仲裁案仍充滿不確定性，也無認列問題。

2009 年藥華藥與 AOP 簽訂 30 年授權合約，把自行開發的 P1101 授權給 AOP，依照合約，藥華藥負責藥品製造，AOP 則負責臨床試驗、藥證申請及取得藥證後行銷權利。

AOP 創辦人兼首席醫療長 Rudolf Widmann 表示，由於治療真性多紅血球症 (PV) 新藥取得時間遲延，對患者治療有所延宕。據仲裁案判決結果，雙方合約仍然有效，因此公司有權要求藥華藥支付 1.43 億歐元賠償金，並已寄發帳單支付賠款。

對此，藥華藥強調，公司提供 P1101 的藥品研發及生產品質認證等相關資料給 AOP，在雙方密切合作下，順利取得歐洲藥證，再者，發生送件延誤、藥品無法即時供應給病人也是雙方共同責任，此次 AOP 獲仲裁判斷案，公司不排除提出相對遲延的賠償。

藥華藥表示，按國際仲裁案通例，仲裁判斷若有嚴重瑕疵，該公司將向當地法院，提出撤銷仲裁判斷歷程需至少 3 年半時間，故仲裁金額不確定，沒有認列問題。

此外，治療真性多紅血球症 (PV) 新藥 P1101，是由藥華藥發明並擁有專利，AOP 僅取得藥華藥在歐洲骨髓增生性腫瘤 (MPN) 的授權，並負責完成藥品臨床試驗。