藥華藥仲裁案判賠48億元 股價重挫跌停

藥華藥 (6446-TW) 與國際藥廠 AOP 的仲裁官司，依照國際商會國際仲裁院 (ICC) 判決結果，藥華藥需支付 AOP 1.42 億歐元 (約新台幣 48 億元)，藥華藥今 (22) 日開盤隨即打入跌停鎖住，跌破百元關卡，委賣張數逾 8000 張。

藥華藥 2009 年將旗下開發新藥 P1101 授權給 AOP，由藥華藥提供藥物化學製造流程管制資料、AOP 提供藥華藥臨床試驗資料，但後續 AOP 未依合約提供臨床資料。

藥華藥 2017 年底委託律師發函通知 AOP 終止合約；AOP 則在 2018 年 4 月向國際商會提出仲裁，主張合約仍然有效，要求 4.81 億歐元賠償。

依據仲裁結果，藥華藥與 AOP 的授權合約依然有效；藥華藥應支付 AOP 約 1.42 億歐元及基礎利率外加 5% 計算利息；藥華藥應支付 AOP 仲裁費用約 135 萬歐元以及雙方其他主張均被駁回。藥華藥強調，仲裁金額 1.42 億歐元並非最終結果，公司將挑戰仲裁判斷。

藥華藥指出，由於與 AOP 的授權合約依然有效，AOP 需執行原發性骨髓纖維化 (IMF)、真性血小板增多症 (ET) 及慢性骨髓性白血病 (CML) 等三項適應症的臨床試驗並取得藥證，不過 AOP 並未如期執行，後續也將請求賠償。