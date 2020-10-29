EIU警告：疫情後已開發經濟體恐步上日本「經濟僵化」後塵

經濟學人智庫 (EIU) 週三 (28 日) 發布第四季經濟預測報告， EIU 全球總監 Agathe Demarais 表示，經過新冠肺炎衝擊後，全球已開發經濟體恐步上日本後塵，未來債務比將上升至約 140% ，低成長、低通膨的「僵化」現象成為常態。

Demarais 表示，日本自 1989 年股市和房地產泡沫破裂之後陷入經濟衰退，進入「失落的十年」，經濟僅小幅成長。日本政府好幾次的財政擴張政策都以失敗收場，債務占國內生產總值 (GDP) 比率攀升至 240％，而通膨率仍然「在低谷徘徊」。

Demarais 提到，由於新冠肺炎的出現，像日本這樣經濟成長緩慢，通膨維持低點並伴隨高負債水平特徵的已開發國家，將在未來幾十年間變得普遍，「只要研發出疫苗，疫情可能會告一段落，但是已開發經濟體在疫情後的僵屍化現象似乎將繼續存在。」



目前已有這方面的跡象，許多經濟體為了打擊新冠肺炎而施行「非常規」經濟措施，到目前為止，二十國集團（G20）國家已經推出規模總計約 11 兆美元的刺激政策，約為日本、德國與法國 GDP 的總和。

Demarais 預測，未來已開發國家經濟體公債與 GDP 的比率將上升至 140% 左右，在過去這比率足以讓人們對政府的債務危機感到擔憂，然而這次是各國央行為支撐經濟與輔助財執政政策，而不斷融資撒錢。

不過，Demarais 表示，由於目前通膨仍然很低，這種公共債務「將隨著時間的流逝而減少，且重要的是，這段期間償債成本幾乎是零。」

然而，若未來央行將被迫提高利率，而導致通膨意外飆升將是「重大風險」，這將使政府借貸成本「急遽失控」。

此外，EIU 還警告，若政府繼續實施刺激措施，使原本無利可圖的公司繼續運轉，將打壓生產力和創新能力，催生更多「殭屍」企業，這些受政府幫助的企業不思研發，而是花費多年償還貸款。

美國廣播公司節目 Shark Tank 的 Kevin O’Leary 也敦促政府不應幫助這些「殭屍企業」，應該把錢留給真正有需要的人。