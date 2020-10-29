台股殺聲隆隆 外資大砍160億元 三大法人聯手賣超188.16億元

受美股重挫影響，台股今 (29) 日跳空大跌逾 200 點，摜破季線支撐，一度失守 12600 點關卡，由於摩台指結算，蘋概三王等權值股遭摜壓，不過，午盤後部分低接買盤進場，帶動指數跌幅收斂，收在 12662 點，下跌 130 點，三大法人合計賣超 188.16 億元，其中外資大砍 160 億元。

台股今天成交值略放大至 1878.9 億元，觀察三大法人籌碼動向，外資今天加大賣超力道，狂砍 160.99 億元，呈現連 5 賣；投信賣超 7.64 億元；自營商同步賣超 19.54 億元，三大法人聯手賣超 188.16 億元。

觀察主要權值股走勢，台積電周三 ADR 重挫 3.3%，今日開盤同步走低，終場挫 1.6%，收 437 元；大立光也遭到空軍襲擊，跌逾 2%，力守 3000 元整數關卡；聯電與美國司法部就違反營業秘密保護法官司達成和解，利空出盡，帶動股價翻紅上漲近 1%；IC 設計指標股聯發科盤中過後同步翻紅，表現相對有撐。

面板大廠友達第 3 季業績報喜，稅後純益達 28.93 億元，終結連六季虧損，並創下近 2 年單季新高，帶動股價由黑翻紅，終場勁揚逾 3%，群創同步大漲 2.5%、彩晶也逆勢上漲逾 1%。

ABF 載板大廠欣興桃園山鶯廠昨天傳出火警，部分打線晶片尺寸級封裝載板 (CSP) 產線受影響，導致欣興今日股價一度打入跌停，對手景碩則受轉單題材激勵，強漲近半根停板，南電盤中漲幅也放大至 3%。

歐美疫情惡化，多國再祭出封鎖措施，帶動防疫概念股走揚，包括疫苗股國光生、高端疫苗，檢測相關的亞諾法、寶齡富錦、台康生，體溫量測的熱映、豪展，口罩股美德醫療 - DR、康那香、恆大等，均獲得買盤挹注，清潔用品大廠毛寶更強勢亮燈漲停。

法人表示，國際疫情升溫，加上美國選情膠著，短線上行情不易出現量價齊揚走勢，未來要觀察台股能否站回季線，選股方向可留意半導體、生技、二線塑化及雙 11 概念股。