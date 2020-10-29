〈友達法說〉韓廠暫緩LCD關廠計劃 對產業供需影響有限

面板景氣回溫，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第 3 季雙雙繳出單季轉盈成績單，市場預期，全球面板供不應求狀況將延續至明年上半年，韓廠三星顯示器、LGD 也宣布暫緩年底關停 LCD 計劃，對此，友達董事長彭双浪認為，韓廠在 LCD 占比已不高，對面板產業的供需影響程度並不大。

三星顯示器已對外宣布，將原定年底退出 LCD 生產計劃，遞延一季至明年第 1 季，LGD 也將南韓境內 LCD 面板廠關廠計劃順延至明年。

彭双浪表示，韓廠幾年前就陸續退出 LCD 市場，轉往布局 OLED，加上近年中國持續開出 LCD 新產能，目前韓廠在 LCD 市場占比已不到 1 成，因此韓廠延後關停計劃，對面板市場影響並不大，且韓廠布局 OLED 方面也並未改變。

台廠方面，彭双浪表示，友達幾年前就將營運方向訂為價值競爭而非規模競爭，將持續朝價值轉型策略前進，計畫號召更多合作夥伴，讓顯示器與各種智慧場域結合，提升價值、打造場域經濟生態圈。

受惠宅經濟需求、面板價格上漲，友達第 3 季出貨動能強勁，統計第 3 季大尺寸面板出貨量超過 3383 萬片、季增 10.2%，中小尺寸面板出貨量約 3006 萬片、季增 3.3%。

友達預期，第 4 季大尺寸面板出貨量將季減 1-4%，整體面積則可望提升，平均單價將季增 6-9%，中小尺寸出貨量則將季減 1-4%。