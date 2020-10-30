〈台積社會責任〉智慧節能不斷電系統採鋰鐵電池 年省1710萬度電

台積電 (2330-TW) 領先業界首創智慧節能不斷電系統，並逐步將鋰鐵電池導入新建廠區不斷電系統，目前不斷電系統每年可省電 1710 萬度，預計 2030 年前，將台灣廠區不斷電系統全面採用鋰鐵電池。

台積電繼 2016 年領先業界首創智慧節能不斷電系統，2018 年進一步以環境友善的鋰鐵電池取代鉛酸電池，截至今年 9 月，已成功導入新建廠區晶圓十二 A/B 廠、晶圓十四 B 廠、晶圓十五 A/B 廠及晶圓十八 A/B 廠；預計 2030 年前，台灣廠區不斷電系統將全面採用鋰鐵電池。

台積電表示，自啟用不斷電系統以來，綠色製造團隊即透過改善電池運轉環境溫度、電池串重組測試與電池活化等方式，有效延長鉛酸電池壽命 40％以上；同時不斷鑽研能效提升之道，攜手供應商開發待機模式，2016 年完成「智慧節能不斷電系統」，大幅提升系統效能至 99%，每年省電逾 1440 萬度。

此外，台積電也評估新世代電池技術導入的可能性，鎖定安全性最佳、循環壽命長且兼具環保的鋰鐵電池，於 2018 年完成廠內產線驗證後，逐步將鋰鐵電池導入新建廠區不斷電系統，同時汰換既有廠區系統的鉛酸電池，每年再省 270 萬度電。

鋰鐵電池為綠色環保電池，除安全無污染、可回收再利用外，導入後每年將可減少 6 成以上電池汰換量；台積電同時透過設置「智慧監測管理系統」，全面掌控鋰鐵電池健康狀況，避免發生因單顆電池異常而減損其他電池壽命的風險，有效延長電池使用年限。

台積電預計 2030 年完成全數廠區汰換，並已同時輔導 3 家系統供應商共同採用，攜手供應鏈共同實踐綠色製造承諾，達成 2030 年單位產品碳足跡減少 30%、供應鏈累計節電 15 億度的永續目標。