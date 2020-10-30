以國安為由日本可能將禁止採購中國製無人機

周五 (30 日)《路透社》報導指出消息人士透露，為了保護日本本土敏感資訊，日本政府可能會禁止向中國進口無人機。消息人士表示，日本政府也擔憂在資訊技術、供應鏈、網路安全和智慧財產權方面被中國竊取而轉至軍事用途。

一位日本政府官員指出，中國是一個巨大的市場，對日本而言很重要，但另一方面也有人擔心，先進技術和資訊可能洩露給中國，並被轉用於軍事用途。

根據瞭解，日本國防部擁有數百架無人機，其中一些是中國製的，而日本海岸警衛隊大約有 30 架，多數是中國製。雙方都表示，他們使用中國無人機並不是為了安全相關問題，同時其他日本政府機構也在使用這種無人機。

(圖片: AFP)

日本修改後的政策尚不清楚是否需要全數更換中國製的無人機，但目前用於刑事調查、基礎設施作業和緊急救援等敏感工作的新型無人機必須確保資料不外洩，並通過更嚴格的審查流程。

預估緊縮後的政策將於 2021 年 4 月生效，但內容不會提到任何國家的字眼，只是日本政府和執政黨高層人士透露，修改後的政策是針對中國而來。

除此之外，日本的國家安全委員會 4 月成立一個部門，用來調查經濟議題像是先進科技等，是如何影響日本國家安全。