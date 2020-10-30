〈美股早盤〉科技股臉綠 拖累美股全線下挫 蘋果跌逾3％

蘋果等科技股週四盤後公布財報後，市場波動持續加劇，美股週五 (30 日) 開盤全線下挫，道瓊工業指數跌 0.4%，那斯達克指數跌 0.6%，標普 500 指數跌 0.4%，費半跌 0.8％。

蘋果 (AAPL-US) 早盤跌 3.2％，臉書 (FB-US) 跌 2.7％，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2％。因廣告業務推動營收強勁增長，Alphabet(GOOGL-US) 早盤漲 7.6％。

因每日活躍用戶成長不如預期，且擔憂美國大選不確定性恐拖累廣告支出，Twitter 早盤慘跌 16％。

Refinitiv 數據顯示 Q3 財報季已過一半，截至目前，標普 500 指數成份股中約有 84.8％表現超出預期，整體來看，該機構預計企業獲利將較去年下滑 13.4％。

歐美病例數激增再加上大選結果不確定性，道瓊指數即將步入 3 月以來最糟糕的一週，在選前的最後一個週末，VIX 恐慌指數仍盤踞在 20 週高點。

根據約翰霍普金斯大學數據，週四 (29 日) 美國單日新增新冠確診近 8.9 萬例，較前一日增加近萬例，創下歷史新高。目前累計確診數已突破 890 萬例，累計死亡近 23 萬人。

近期陸續宣告封鎖措施的歐洲國家，法國單日新增 4.8 萬例，義大利新增 2.7 萬例，西班牙新增 2.4 萬例，英國新增 2.3 萬例，德國新增 1.1 萬例。

週四發布利率決議後，歐洲央行拉加德 (Christine Lagarde) 警告，感染數飆增再加上封鎖措施壓制經濟活動，歐洲經濟前景恐明顯惡化，並暗示 12 月將擴大政策刺激。

截至台北時間週五 (30 日)21 時許：

道瓊指數下跌 95.58 點或 - 0.36%，暫報 26563.53 點

那斯達克下跌 74.14 點或 - 0.66%，暫報 11111.45 點

標普 500 指數下跌 12.65 點或 - 0.38%，暫報 3297.46 點

費半下跌 18.79 點或 - 0.82%，暫報 2264.87 點

台積電 ADR 下跌 0.55% 至每股 84.42 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.838%

紐約輕原油下跌 1.08% 至每桶 35.78 美元

布蘭特原油下跌 0.13% 至每桶 37.60 美元

黃金上漲 1.11% 至每盎司 1888.80 美元

美元指數下跌 0.25% 至 93.745 點

Nasdaq 日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 3.18％，至 111.65 美元。

2020 會計年度 Q4(9 月 26 日止) 財報關鍵數字

稀釋後 EPS：73 美分 vs. 70 美元 (Refinitiv 預期)

營收：年增約 1% 至 647 億美元 vs. 637 億美元 (Refinitiv 預期)

毛利率：38.2% vs. 38.1%(Refinitiv 預期)

各終端產品表現

iPhone 營收：年減 20.7% 至 264.4 億美元 vs. 279.3 億美元 (Refinitiv 預期)

Mac 營收：年增 29% 至 90 億美元 vs. 79.3 億美元 (Refinitiv 預期)

iPad 營收：年增 46% 至 68 億美元 vs. 61.2 億美元 (Refinitiv 預期)

可穿戴設備、家用設備和配件營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：年增 20.8% 至 78.8 億美元 vs. 74 億美元 (Refinitiv 預期)

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：年增 16.3% 至 145.5 億美元 vs. 140.8 億美元 (Refinitiv 預期)

Under Armour(UAA-US) 早盤上漲 9.93％，至 15.16 美元。

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：14.3 億美元，幾乎持平去年，優於 Refinitiv 預期的 11.6 億美元

淨利：3,895 萬美元，年減 62%

EPS：9 美分

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後淨利：1.18 億美元，

調整後 EPS：26 美分，優於 Refinitiv 預期的 3 美分

雪佛龍 (CVX-US) 早盤上漲 0.74％，至 69.31 美元。

Q3 財報關鍵數據：

營收：244.5 億美元，年減 32%，低於市場預期的 258 億美元

淨虧損：2.07 億美元

調整後每股淨損：0.11 美元，優於 Refinitiv 預期的虧損 0.27 美分

每日關鍵經濟數據：

美國 9 月 PCE 物價指數年增率報 1.5%，預期 1.7%，前值 1.4%

美國 9 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.5%，預期 1.7%，前值 1.6%

美國 9 月個人支出月增率報 0.9%，預期 0.4%，前值 1.0%

台北時間晚間 21:45 將公布美國 10 月芝加哥 PMI，預期 58.5，前值 62.4

台北時間晚間 22:00 將公布美國 10 月密大消費者信心終值，預期 81.2，前值 81.2

上圖為美國個人收入月增率，下圖為美國個人支出月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

LPL Financial 高級市場策略師 Ryan Detrick 表示，即使科技股營收仍相對不錯，大選不確定性和病例激增的擔憂情緒依舊存在。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole CIB) 全球市場研究主管 Jean-Francois Paren 表示：「我們的短期風險偏好指標持續處於負數，隨著疫情惡化和經濟前景疲軟，風險資產價格調整可能持續下去，這對於未來幾天的資產價格來說並不樂觀，尤其還需考慮到美國大選不確定性。」