美國新增病例單日逾9萬創新高 搖擺州更為嚴重

美國週四 (29 日) 回報了近 9 萬例的新增新冠肺炎 (COVID-19) 病例，本週檢測陽性的人數已寫下新高，儘管幾天之前，美國總統川普堅稱這場與疫情的戰爭已接近盡頭，因新冠肺炎住院的人數也創下了幾個月來的最高記錄。

疫情的情況加重，也成為近日美股下挫的主要因素之一。

對尋求連任的川普來說，最糟的一點是，根據《華盛頓郵報》的報導，在美國大選決戰戰場的搖擺州，問題更加嚴重。

根據 The Covid Tracking Project 報告，美國本週第二次因疫情死亡出現單日破 1000 人情況，眾多數據都顯示，疫情尚未得到控制，病例的增多並非只是測試人數增加的結果。

以檢測出陽性的比例上看，近 7 日的平均值是 6.3%，高於 1 個月前的 4.5%。

報導指出，被認定競爭最烈的 13 個州，過去兩週每天的新增病例，單週平均值成長了 45%，特別在賓州、俄亥俄州及密西根州，這 3 週的增長率更來到 53%。

據白宮幕僚長 Mark Meadows 的說法，美國目前的目標不在控制疫情，而是去確保得到疫苗、有效療法等可以緩和疫情的方式。

根據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據，美國現在已有超過 22.7 萬人死於 COVID-19。