〈財報〉Under Armour Q3營收獲利優預期 將出售MyFitnessPal

美國運動用品大廠 Under Armour(UAA-US) 週五 (30 日) 公布第 3 季財報，營收雖與去年持平，受惠於鞋類和配件銷售成長，該公司營收獲利均優於華爾街預期，發布財報同時，Under Armour 也宣布將出售旗下健身程式 MyFitnessPal。

Under Armour 開盤一度飆逾 10%，截稿前收斂至 4.8%，暫報 14.45 美元。

Under Armour 股價月線圖 (圖：鉅亨網)

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：14.3 億美元，幾乎與去年持平，優於 Refinitiv 預期的 11.6 億美元

淨利：3,894.6 萬美元，年減 62%

EPS：9 美分

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後淨利：1.18 億美元

調整後 EPS：26 美分，優於 Refinitiv 預期的 3 美分

以銷售產品類別來看：

服裝營收：9.27 億美元，年減 6%

鞋類營收：2.99 億美元，年增 19%

配件營收：1.45 億美元，年增 23%

鑑於疫情期間，人們多以室外慢跑或單車運動來取代健身房活動，幫助推動 Under Armour HOVR 系列慢跑鞋及健身器材銷售成長，使 Q3 鞋類銷售較去年大增 19%，瞄準運動員推出的運動口罩，亦推動 Q3 配件收入成長 23％。

Under Armour 總裁兼執行長 Patrik Frisk 表示，受惠於強勁的企業執行力及市場需求增加，尤其在北美地區，UA 第 3 季繳出了明顯優於預期的業績。

財報顯示，Under Armour Q3 北美營收較去年同期下滑 5％，至 9.63 億美元，國際營收增長 18％，至 4.33 億美元，其中又以歐洲、中東及非洲地區業務營收表現最佳，年增 31%，亞太地區營收年增 16%。

公布財報同時，Under Armour 宣布以 3.45 億美元，將旗下健身程式 MyFitnessPal 售予私募股權 Francisco Partners。

公司展望：

Under Armour 表示，希望未來幾年內自北美地區 2,000 至 3,000 家批發商中撤出，Frisk 僅暗示其中一些是規模較大的客戶，但未透露細節。

此外，隨著 Under Armour 以低價消耗庫存，其計劃實現較去年更高的獲利，但也警告，年底的促銷競爭或將對 Q4 獲利形成壓力。

全年財測：