鴻海旗下工業富聯Q3純益季增18.6% 前三季年減13.5%

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (601138-CN) 今 (30) 日公告第三季季報，稅後純益 37.65 億元(人民幣，下同)，季增 18.6%、年減 20%；前三季稅後純益 88.05 億元，年減 13.5%。

隨著疫情的有效控制以及經濟有力復甦，工業富聯第三季營收 1059.22 億元、季增 9.7%、年減 3.2%，也推升獲利較前季穩健成長，累計工業富聯前三季營收 2825.76 億元，年增 1%。

從現金流來看，工業富聯指出，截至 9 月貨幣資金較 2019 年度年期末增加 3.9%、淨資產也較年初增長 6.47%。

而工業富聯也持續加碼研發投入，第三季研發費用季增 37.2%、前三季度研發費用年增 5.5%。

除了強化研發，工業富聯近期也加碼戰略佈局，包括戰略投資淩雲光技術集團、鼎捷軟體等各領域企業，強化硬軟整合和服務能力。

另外，工業富聯與華潤水泥、中國中信集團旗下的中信控股和中信戴卡成立合資公司，擴充跨行業、跨領域服務平臺能力。

工業富聯表示，在持續以中國巿場大循環為主體、海內外雙迴圈相互促進的新發展格局下，工業富聯也將在「智慧製造 + 工業互聯網」向下紮根與向上生長並行，突破關鍵技術，加快打造新型產業生態。