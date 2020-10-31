最新！美法院下令暫緩執行 11/12 TikTok 禁令

週五 (30 日) 美國賓州法院下令，美商務部暫緩執行 11 月 12 日生效的 TikTok 禁令。

繼 TikTok 公司及 TikTok 員工之後，三名 TikTok 創作者針對美國政府封禁 TikTok 提出第三起訴訟，分別為 Cosette、Dougmar 和 Alec Chambers，賓州費城地方法院法官 Wendy Beetlestonevue 週五做出初步決定。

針對川普政府計劃要讓中國短影音分享應用程式 TikTok 從 11 月 12 日起在美國遭到禁用，Wendy Beetlestonevue 認為，商務部此舉可能會越權，應暫緩執行該禁令。

Beetlestone 同意 TikTok 創作者的觀點，即 TikTok 影音為資訊材料，並理應受到相關法律的保護。

法官於聲明中寫道，在 TikTok 上製作和交換的短影音創意十足，內容豐富，類似於受《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 明確保護的電影、藝術品、照片和新聞素材。

TikTok 禁令並非首次在法庭上被暫停實施，原訂 9 月 27 日商務部要求蘋果及 Google 等軟體平台中移除 TikTok 應用程式，也在另一個訴訟案中被法院叫停。

TikTok 發言人表示：「我們被來自我們社群大量的支持而深受感動，他們努力保護自己的表達權力、職業權力並支持小企業，特別是在新冠大流行期間。支持我們的創意社群持續透過平台和法律途徑分享他們的聲音，我們承諾繼續為他們提供一個這樣的平台。」