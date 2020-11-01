鴻海伺服器動能升溫 工業富聯雲邊伺服器新品進入量產

鴻海 (2317-TW) 集團強化伺服器領域佈局，子公司工業富聯 (Fii) 自主研發的多款雲邊伺服器新品，已經進入量產階段，在物聯網帶動邊緣運算需求大增下，搶攻邊緣運算的兆元商機。

根據研究機構 IDC 的預測，今年將有超過 500 億的終端與設備聯網，50% 的物聯網網路將面臨網路頻寬的限制，40% 的資料需要在網路邊緣分析、處理與儲存，而邊緣運算市場規模將超過兆元。

工業富聯表示，目前自主研發的高性能雲邊存儲伺服器、室內高性能雲邊伺服器和全球首款室外高性能雲邊伺服器均已進入量產階段；全球首款高性能雲邊液冷伺服器也已發表，可望陸續貢獻營運。

鴻海董事長劉揚偉在前次法說會中也提到，伺服器是近期成長動能之一，全年伺服器業務可望貢獻近 1 兆元的營收，其中約有三分之一的營收是來自大型雲端網路運營商 (CSP)，來自 CSP 的營收可望年增雙位數。

工業富聯認為，雲邊伺服器作為「雲、邊、端」新型計算架構的重要基礎設施之一，具備資料中心伺服器性能以及豐富的有線和無線通訊能力、支援 MEC 等，可應用在智慧城市、智慧醫院、智慧電網、智慧工廠、車路協同等高性能智慧領域。