〈觀察〉PCB廠火警好發於市場旺季 考驗經營層管理能力

9 月至今兩個月，兩岸台商 PCB 廠已發生至少三起火警事故，而由歷年來 PCB 廠的火警事件時間點分析，PCB 產業火警事故主要發生於下半年的旺季，其狀況也一如全球石化產業在冬季旺季屢發生爆炸導致停工相同，成為經營層管理大考驗。

經營層的管理能力在於製程對意外事件的控制能力，PCB 業界人士分析，在易釀災的生產線作業環境中，人員的工安訓練及安全演練屬於重點項目，因為小火警若無法及時撲滅，火勢大到出動警消灌救，受損的就不只是起火點的設備及產品，消防灌救過程中的消防廢水四處漫溢的結果，水漬、火勢損害等，都將大大波及整個廠區作業。

PCB 廠欣興 (3037-TW) 的 PCB 及 IC 載板生產線，包括鼎鑫廠及山鶯廠的火警事故，同時，此期間內還有景碩 (3189-TW) 子公司軟板廠復揚科技新豐廠同樣也有火警事故。近年最嚴重的 PCB 火災事故，則是 2018 年 4 月底的敬鵬 (2355-TW) 桃園平鎮廠區的 P2、P3 廠區大火，不僅火勢延燒 41 小時才撲滅，且造成多名警消、外籍員工的傷亡事件。

歷年來台系 PCB 廠發生的大小廠區火警，包括華通 (2313-TW)、金像電 (2368-TW)、燿華 (2367-TW)、志超 (8213-TW)、欣興)、楠梓電 (2316-TW)、敬鵬、健鼎 (3044-TW)、先豐通訊 (5349-TW)、南亞電路板 (8046-TW) 等，都曾發生過廠區火災事件。

PCB 業者人士分析，PCB 廠下半年市場需求旺季時，易發生火警工安事故，主要是因 PCB 製程包括必須加熱電鍍、烤箱製程，還有排風管也是事故發生重點，最易發事故則是燃燒油料鍋爐，用於高溫高壓貼合，起火後的火勢常會沿著內排風管四處竄燒，加速火勢漫延，旺季時若全廠全產能開出，一有火勢即釀成工安事故。

PCB 產業屬高度客製化的產業，產品依客戶端設計生產，業者不斷依市場需求的擴張而加大產能，並擴兩岸及海外生產規模，憑藉財務、行銷、製造等管理能力，若 PCB 產業的的工安無法獲得十足管理及保障，恐怕再高的產值也比不上投資人的「安心」。