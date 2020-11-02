10月中國財新製造業PMI 53.6 創逾9年半新高

周一 (2 日) 中國 10 月份財新製造業 PMI 達 53.6，創 2011 年 2 月以來新高，預期 52.8，前期 53。財新指出中國製造業供需兩端景氣很顯好轉，不過海外疫情時好時壞對外需有明顯抑制，而就業指數連續兩月處於擴張區間，可是企業對增加聘雇勞工仍較謹慎；經濟恢復有很高的機率會維持續個月，貨幣和財政政策常態化還需要謹慎思考。

財新公布 10 月份製造業 PMI 的走勢與中國統計局製造業 PMI 並不一致。中國統計局公佈的 10 月製造業 PMI 為 51.4，較 9 月小跌 0.1 個百分點。

財新表示新訂單指數在擴張區間內大幅攀升，創下 2010 年 12 月以來新高。不過外需訂單部份雖然連續三個月位於擴張區間，但擴張幅度明顯減緩，顯示海外疫情未完全受到控制對於需求產生較明顯抑制。有企業反映海外市場的疫情和感染率上升，抑制新出口訂單成長。

需求強勁帶動生產加速恢復，生產指數連續八個月處於擴張區間，並較 9 月小幅上升。

雖然需求保持成長，但企業對增加勞工數量仍然保持審慎，就業指數雖連續兩個月處於擴張區間，可是僅略高於 50，反應有為數不少的企業出於控制成本考量暫時未增加員工人數。

為滿足生產營運需求的成長，製造商相應增加採購。10 月製造業採購指數和原物料庫存指數持續保持擴張，分別創下七年多以來的次高和十年多以來的新高。

10 月製造業企業買進價格和出廠價格繼續小幅度上升，但前者成長減緩而後者有加速跡象，意味著企業利潤有改善。

企業信心指數大幅升至 2014 年 9 月以來最高，近三分之一的企業家認為未來一年企業營運情況會進一步改善，受訪者對防疫的效果和經濟恢復持續充滿信心。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，隨著中國疫情形勢穩定，經濟回到常態依然是目前經濟發展的主要方向，經濟不斷復甦有很大機率將持續數個月。

但與此同時，國際環境仍有很多不確定因素，疫情的變化對出口需求仍有抑制，中國就業市場的完全復元也有賴於更強、更持久的信心建立。後疫情時代中國政府要推動貨幣和財政政策常態化還需更謹慎。