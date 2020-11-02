【安聯投信】不確定性增溫 全球主要股市資金流出

歐美疫情升溫，美國新一輪財政措施卡關，種種不確定醒影響全球主要股市表現。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除全球新興市場及亞洲不含日本地區股市有微幅淨流入外，包括歐非中東、拉美及美國股市等皆呈資金淨流出狀態，市場情緒保守。

安聯投信表示，上周美國國會與白宮針對新刺激方案的談判破裂，法案恐難在大選前順利通過，加上歐美多地肺炎確診人數快速上升、多國重新啟動嚴格封鎖政策，以及美國總統大選選情膠著，波動指數 VIX 再次升高，全球主要股市多出現明顯拉回，市場觀望氣氛濃厚。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示， 隨著時間逐漸靠近美國總統大選時期，加上歐美肺炎疫情時好時壞，市場受到相關雜音影響波動加大，其中又以風險性資產較為明顯。不過謝佳伶指出，選前的股市波動往往是受到較高的不確定性影響，若在選舉結果確立之後，從歷史經驗觀察不論是哪一黨執政，美股大多會轉趨穩定，並有望重回上升軌道。

拉長時間來看，謝佳伶指出，由於聯準會於短期間內應會維持當前較低利率，市場資金勢必持續追求高息收資產，而目前美股及其他國家股利率多高於當地對應之公債殖利率，買盤有望獲得支撐。此外，在疫情爆發之後，由線下轉線上的各類消費與趨勢如遠距工作、教育等仍將持續，甚至可能發展為長期趨勢，而因美國目前為全球科技產業及發展之首，相關股票有望受惠此一發展，維持長線成長動能。

謝佳伶表示，雖然受到疫情起伏及選舉新聞影響，近期市場仍有波動，但在後市長期正面的前提下，或也可利用盤整時期進行策略性調整，包括適量加碼過去表現強勢、基本面穩健的美國成長股標的，或藉此機會進一步分散投資，迎接選後市場重新呼應經濟復甦方向的成長機會，同時也可適量搭配具較佳息收報酬的高收益債資產組成的平衡型產品作為核心布局，減緩下檔風險、不放棄任何成長機會。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到市場對於美國總統大選及歐洲疫情升溫擔憂，近期台股仍大致呈現高檔震盪格局，氣氛偏向觀望。不過從近期上市櫃公司陸續召開的法說會及公布財報觀察，科技業第四季展望整體仍然正向，有望對未來市場帶來一定支撐。

在基本面部分，從最近的陸續公布的財報來看，目前台股主要科技公司的第三季表現及第四季展望整體仍正向；此外，受惠於遠距工作趨勢及終端市場手機需求的逐漸復甦及 5G iPhone 加入市場，相關供應鏈族群產能近來緊俏。展望後市，目前仍看好科技產業後續發展，預期企業獲利表現將是美國總統大選結束後左右台股表現的關鍵。

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