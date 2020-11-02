〈房產〉全台都會區10月房市交易量 台中市月、年增最突出

全台六大都會區分別公布 10 月「建物買賣移轉棟數」，交易量合計為 2 萬 1712 棟，月減 10.9%，年增 0.8%，其中除台中月增 0.6% 之外，其餘五都交易量均較上月減少，桃園更是衰退 20.4% 幅度最大，但房仲業者認為，全台房市仍呈現「量增價穩」格局，全年交易量有望突破去年 30 萬棟。

2020 年前 10 月全台六大都會區建物買賣移轉棟數 19.93 萬棟，較去年同期增加 4.9%。

永慶房屋業管部協理謝志傑指出，10 月全台六都建物買賣移轉棟數月減 10.9%，由於 10 月移轉量是反映 9 月市況，9 月底有中秋連假補班，以及周休二日較 8 月少一周，導致銷售日減少，加上 8 月有部分交屋潮墊高比較基期，也讓 10 月移轉量較上月減少。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，10 月交易熱度無緣續寫近 5 年新高，除了中上旬兩波連假降低工作天數使然外，今年房市因熱錢豐沛，房貸條件佳，促進房市買氣爆發，但也讓賣方姿態轉硬，議價空間縮小，導致自住族群無力追價，買氣趨緩；加上央行示警後，銀行針對置產族承貸條件轉向謹慎，以抑制投資炒作交易，不過對於自用族群影響應不大，預估計年底前的交易量呈和緩成長。

在各都交易放慢腳步的同時，台中市的買氣依然穩健。台中市 10 月建物買賣移轉棟數為 4894 棟，月增 0.6%，年增 7.3%，張旭嵐指出，台中捷運日前完成履勘，通車邁入倒數計時，加深民眾的購屋意願，使得沿線的北屯、西屯、南屯等地房市熱度不墜，台中首購市場穩固，不過先前傳出投資客掃貨消息，引發官方關注，台中新案市場短期內買氣可能會稍微收斂。

六大都會區發布的 2020 年 10 月六都建物買賣移轉棟數，月減 10.9%，除台中市較上月增加 0.6% 外，其餘五都交易量均減少，台北市月減 13.9%，新北市月減 12.4%，桃園市月減 20.6%，台南市月減 12.7%，高雄市月減 8%。

與去年同期相比，六都會區交易量增加 0.8%，台北市年增 9.5%，新北市年減 0.5%，桃園市年減 7.4%，台中市年增 7.3%，台南市年減 11.0%，高雄市年增 4.4%。謝志傑說，雖然 10 月交易量較上月減少 10.9%，不過與去年同期相比，仍是持平狀態，顯示房市依舊維持一定熱度。

今年前 10 月全台六大都會區建物買賣移轉棟數較去年同期增加 4.9%，其中台北市年增 8.1%，新北市年增 3.4%，桃園市年增 14.7%，台中市年增 6.9%，台南市年減 2.8%，高雄市年減 2.7%。

謝志傑表示，今年受到新冠肺炎影響，上半年的交易量疲弱，直到國內疫情控制後，再加上低利率環境、寬鬆貨幣政策，遞延性買盤陸續出籠，房市交易漸趨熱絡，而屋主的心態也逐漸轉硬，議價空間有限，但自住買方加價意願不高，使累計年增率稍微收斂。不過整體而言，房市仍呈現「量增價穩」的格局，全年交易量有望突破去年的 30 萬棟。