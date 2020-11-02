房市熱平價屋出售率93%飆新高 汐止這間房吸引228人登記抽籤最搶手

房市行情火熱，台灣金聯平價宅出售、登記率也空前踴躍，根據台灣金聯統計，今年平價屋登記參與抽籤共 3184 人、出售率 93%、雙創歷年新高，其中新北市汐止橫科路物件聚集高人氣，吸引 228 人參與相對踴躍。

台灣金聯今 (2) 日公布平價屋登記抽籤結果，受惠於房市行情升溫影響，今年評價宅共售出 93 戶住宅，出售率高達 93%，創平價屋推出 10 年新高紀錄。

台灣金聯表示，其中位於台北市文山區政大二街 260 巷、內湖區民權東路 6 段 180 巷、新北市土城區青雲路、桃園市平鎮區南平路二段、桃園區雙峯路，以及位於高雄市苓雅區中華四路等 6 處，因只有 1 人登記因此免抽籤。

而位於新北市汐止區橫科路物件共吸引 228 人登記，堪稱本次相對熱門物件，其他包括台南市東區崇賢三路的 5 件物件、新北市板橋區長江路、新北市土城區延和路等物件也吸引超過 100 位民眾登記參與抽籤。

根據台灣金聯統計，本次共有 87 戶因 2 人以上登記，依規定必須在 11 月 5 日根據物件所在地，分別在台灣金聯分公司公開抽籤決定。