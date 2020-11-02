沒有胡亦嘉的街口投信 高雄陳家川圃投控代表人任新董座

街口金融科技於 10 月初宣布，退出街口投信董事會，也等於街口金融科技執行長胡亦嘉退出董事會成員；街口投信今 (2) 日舉行股東臨時會、重新改選董監事，並選出高雄陳家的川圃投控之代表人王律傑升任董事長。

街口金科在 2019 年 3 月聯合川圃投控、瑞邑投資興業，及一名李姓自然人，買入國票華頓投信八成股權，並改名街口投信，其中，街口金融科技拿下 25% 股權。

不過，因為託付寶爭議，胡亦嘉遭金管會解除街口投信的董事職務後，街口金科也在 10/6 宣布，為了尊重主管機關對於金融機構的獨立性，以及消除任何關係人，對於公司治理的疑慮，街口金科全面請辭街口投信的所有董事席位，也就是街口投信董事席次 7 席，街口金科占 2 席，全面退出 2 席董事。

街口投信今日舉行股臨會改選董監事，董事當選名單為：國票證券、川圃投控法人代表人陳建甫、王皓正、王律傑；與瑞邑投資法人代表人陳志睿。而監察人為吳佳蓉、張庭榮。

街口投信隨後召開董事會，選任王律傑擔任新任董事長，王律傑為川圃投控法人代表，而川圃投控為台灣 5 大家族之一的高雄陳家第三代陳建甫於 2010 年所設立。