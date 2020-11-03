〈美國總統大選〉大選夜後美股可能的贏家

美國總統大選進入倒數最後一天，全球股民正繃緊神經，摩根大通等華爾街分析師獻出「紓壓布局」策略，點評選後可能出現的川普概念股或拜登概念股。

以下為大選結果公布後，川普或拜登當選後，美股可能的贏家。

華爾街出爐拜登勝選概念股。(圖片：AFP)

若拜登勝選，匯集摩根大通、德銀、富國與其他分析師列出的美股可能的贏家。

拜登政策主打替代能源和綠能科技產業 (含電動車)，採取與歐巴馬醫保類似政策，有意推動大規模的基礎設施法案，大規模新紓困案可能即將出爐，推動價值股的類股輪動、利率將會上漲，有利金融服務業。

此外，拜登將緩解美中關稅戰帶來的影響、使大麻合法化，而更高的企業稅下，銀行還可能會面臨更多法規的擔憂。

拜登勝選受惠股：

Nextera Energy (NEE-US)、Avangrid (AGR-US)、Sunnova Energy International (NOVA-US)、太陽電力 (SPWR-US)、特斯拉 (TSLA-US)、Aptiv (APTV-US)、博格華納 (BWA-US)、Enphase Energy (ENPH-US)、美國大型水泥澆築公司 Vulcan Materials (VMC-US)、雅各布工程集團 (J-US)、開拓重工 (CAT-US)、Anthem (ANTM-US)、美國聯合健康集團 (UNH-US)、休曼納公司 (HUM-US)。

拜登勝選受惠 ETF：

景順 (Invesco) 太陽能 ETF (TAN) 、iShares 環球清潔能源 ETF (ICLN) 、iShares 美國基礎建設 ETF (IFRA) 、SPDR 標普 Kensho 智能結構 ETF (SIMS) 、Global X 美國基礎建設發展 ETF (PAVE) 、iShares 核心標普小型股指數 ETF (IJR) 、iShares 羅素 1000 價值股 ETF (IWD) 、iShares 中國大型股 ETF (FXI) 、ETFMG Alternative Harvest ETF(MJ)、SPDR 標普銀行 ETF (KBE) 、Invesco KBW 銀行業 ETF (KBWB)。

川普勝選概念股出爐 (圖片：AFP)

若川普勝選，摩根大通、德銀和其他分析師列出的美股可能的贏家。

川普可能會繼續使航空航太和國防受益，繼續尋求更高的國防開支、可能會為傳統能源和化石燃料行業帶來更友好的稅收和監管環境。此外，川普企業友好，減稅政策和監管政策持續，將推動金融、能源與小型企業獲利。

川普勝選受惠個股：

波音 (BA-US)、洛克希德馬丁 (LMT-US)、美國銀行 (BAC-US、富國銀行 (WFC-US)、花旗集團 (CN-US)、AT&T (T-US)、塔吉特 (TGT-US)、廢物管理公司 (WM-US)、埃克森美孚 (XOM-US)、Energy Transfer (ET-US)。

川普勝選受惠 ETF：

iShares 美國航太與國防 ETF (ITA)、SPDR 航太國防工業 ETF (XAR)、SPDR S＆P 油氣勘探和生產 ETF (XOP) 、Invesco 納斯達克 100 指數 ETF (QQQ)、道富 SPDR 高科技指數基金 (XLK) 、iShares Russell 2000 ETF。