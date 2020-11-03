〈台股盤後〉電金傳、股匯齊揚 反彈逾百點收復季線

受惠美股四大指數勁揚，資金同步鎖定電、金、傳三大族群，部分族群指標個股強勢上攻，在資金湧入下，盤勢股匯齊揚，指數開高震盪，終場大漲 144.7 點或 1.14%，收 12736.01 點，收復季線，成交量 1665 億元。

觀察電子權值股表現，權值股龍頭台積電收漲逾 1%，收在 441 元，站回季線之上；大立光表現相對強勢，股價走高震盪，一度大漲逾百點，終場也有 2.6% 漲幅；鴻海則以平盤 78.3 元作收。

在電子雙雄助攻下，其他電子股同步回神，聯發科強彈 1.8%，聯電尾盤漲勢收斂，仍收在盤上；研華、南亞科、緯穎、瑞昱、光寶科等均收紅。

台塑四寶、金融股也扮演撐盤要角，其中南亞表現相對強勢，尾盤獲資金進駐，收漲 1.8%，台塑、台塑化也有逾 1% 漲幅，台化則上漲 0.85%；金融指標股國泰金、富邦金也收盤上。

盤面上，被動元件族群強勢表態，其中，華新科擬收購閎暉 5-9.9% 股權，尾盤漲停鎖住，閎暉跳空開高，終場收逾半根停板，此外，華新麗華集團同步全面表態，包括信昌電亮燈漲停、佳邦漲幅 6%，瀚宇博、精星、華東、和鑫表現不俗。

國巨則積極擴充 MLCC 產能，股價大漲超過 7%，並帶動密望實、禾伸堂、日電貿及達方等 MLCC 族群同步走揚。

法人表示，美國總統大選進入倒數，兩黨勢均力敵，也成為股市不確定因素，市場觀望氣氛濃厚，不過第 3 季財報、10 月營收陸續公布，預期業績較佳的個股，仍有機會有所表現。