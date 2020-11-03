美總統大選結果進入倒數 外資大舉布局3檔反向ETF避險

台股今 (3) 日在電金傳三大族群強勢上攻，終場上漲 144 點，收在 12736 點，三大法人合計買超 164.14 億元，在美國總統大選前夕，外資大舉布局元大滬深 300 正 2、富邦 VIX 與元大台灣 50 反 1 等 3 檔反向 ETF，避險意味濃，並與投信聯手調節聯電等多檔權值股。

三大法人均站在買方，外資終結連 6 賣，轉向買超 145.16 億元、投信買超 7.1 億元、自營商同步買超 11.84 億元，三大法人合計買超 164.14 億元；期貨方面，外資加碼多單 3882 口，多單未平倉口數來到 31466 口。

外資今日大舉布局反向 ETF，避險意味濃厚，大買元大滬深 300 正 2 約 3.3 萬張，也敲進富邦 VIX 1.2 萬張及元大台灣 50 反 1 逾 1 萬張，除 ETF 外，國喬、友達、新光金、群創分別獲外資買超 1 萬張。

外資賣超方面，反手調節聯電 2.8 萬張、聯合再生 1.3 萬張，街口布蘭特油正 2、正文也遭賣超逾 1 萬張，其它則有長榮、精成科、中興電、欣興、旺宏、景碩等。

投信買超鎖定航運、傳產股，包括大成鋼 3355 張、長榮 2274 張、國喬近 2000 張，電子股則有系統電、奇力新、國巨、佳邦、日月光投控、華新科等。

投信賣超標的同樣以聯電最多，約 3085 張，其它則包括元大台灣 50 反 1、元大高股息、欣興、元晶、瀚宇博、華通、亞泥、穩懋等。

自營商買超前 10 名包括彩晶、長榮、友達、奇力新、華邦電、南紡、大成鋼、欣興、台聚、嘉聯益；賣超標的則有台新金、新光金、台達電、日月光投控、景碩等。