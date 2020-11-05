〈房產〉10月住展風向球登上高峰 指標總分創今年新高

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，10 月分數升至 35.9 分，較 9 月 34.8 分增加 1.1 分，分數創今年來新高，對應燈號已連續六個月亮黃藍燈。

住展研發長何世昌表示，近期政府頻頻釋出可能打房的訊息，對不動產業者已經產生「寒蟬效應」，但對一般購屋族卻沒影響，10 月新建案買氣依然蓬勃，將房市風向球推到今年高點。

住展指出，2020 年 10 月預售屋推案量降至 500 餘億元，案量達 15 億元以上的指標建案為台北市 - 萬華「榮耀西門」、信義「東昀昀」、內湖「友座君碧」；新北市 - 板橋「上上寀」、土城「學府之森」；桃園市 - 中壢「桃大允」與「櫻花緻」、桃園「昭揚天馳」、八德「涵悅 +」與「和發 F1」等案。

由於民俗月遠颺，新成屋的供給量明顯放大，10 月新釋出的成屋逼近 1000 戶， 而單一案量達 15 億元以上的指標建案為台北市 - 士林「聯上天母」、新北市 - 板橋「新板艾麗」等案。

何世昌指出，10 月原是建商推案的傳統旺季，但今年推案卻快速冷卻，推案量反而比 9 月大減逾 150 億元。令業者放慢推案腳的關鍵，是近期因部份縣市消保官緊盯紅單交易，其次是各地地政局查處未取得建照、卻違法銷售的預售屋案影響，業者變得謹小慎微所致。

何世昌分析，近來官方頻頻釋出打房的訊息，業者與消費者兩方反應非常懸殊；多數業者怕打房重演，姿態轉趨低調。從今年三季開始，就有部份業者出現「低報銷況」的特殊狀況，到了 10 月案例越來越多；一來是是怕太高調引起主管機關前來稽查，二來是怕業主調漲底價影響銷售，讓煮熟的鴨子飛了。但消費者似乎多不認為政府打房是玩真的，買氣未見萎縮，熱門建案照樣爆桌。至於 11 月市況能否延續榮景，就看政府下一步動作而定了。