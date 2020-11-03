路透：德意志銀行打算選後斷絕與川普的生意關係

根據《路透社》週二 (3 日) 報導，德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 正在摸索於美國總統大選過後，該如何與美國總統川普斷絕生意關係。

直接得知這件事情的三名銀行高層，向媒體透露了該項消息。德意志銀行認為該行與川普之間的關係，造成企業的形象下滑，也讓他們感到困惑。

根據川普方面 7 月提供給美國政府倫理局 (OGE) 的文件還有德意志銀行的高層說法，目前德意志銀行總共貸款約 3.4 億美元給川普兩個兒子所管理的川普集團 (The Trump Organization)。依照德意志銀行的兩名高層說法，共有 3 筆融資，將於 2 年後陸續到期，也附帶了川普本人的個人擔保。

德意志銀行的高層表示，該行借給川普的金額，截至目前已超過 20 億美元。行內負責監督公司南北美洲信譽等風險評估的經營委員會，在近幾個月來就剩餘融資的善後問題進行討論。其中一個方案是將相關融資轉賣，但因不確定是否能找到買主，也考量到隨之而來的各種問題而作罷。

德意志銀行過去在 2016 年經由作業小組的成立等，來針對該行與川普之間的關係進行詳細調查，已經是眾所周知的事情。但有鑑於即將到來的美國總統大選，該行正打算與川普之間的關係做個了斷，到目前為止還未有媒體報導。

路透社向各方求證，德意志銀行拒絕作出評論，川普集團沒有回應。白宮方面也未作出正面答覆。