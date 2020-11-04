〈日股〉東京早盤開高走高 漲勢領先亞股

週三 (4 日) 的東京股市早盤開高走高，日經 225 指數開在 23619.58 點，較上個交易日 (11 月 2 日) 的收盤價格上揚 324.10 點。在台北時間 4 日上午 10 點過後，日經 225 指數暫報 23685.50 點、上漲 1.67% 或 390.02 點，維持上揚走勢。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

美國總統大選在 11 月 3 日進行投開票，由於市場看好民主黨總統候選人拜登勝選，也期待他的經濟政策能迅速上路，3 日出現大幅上揚的美股表現也牽動了 4 日的東京股市走強。

JPX 日經 400 指數、TOPIX 東證股價指數，也都同樣在週三 (4 日) 早盤走揚。

美元兌日圓行情方面，台北時間 4 日上午 10 點半前，在 104.9 附近震盪。

美國總統大選的開票作業於台北時間 4 日清晨展開。市場仍然認為拜登會在這次大選勝出，也看好民主黨在參眾兩院取得過半席次、「藍色浪潮」將順利達成。

在這樣的氛圍下，市場期待美國迅速推動大規模的經濟對策、以及大型的公共投資等，也認為全球景氣的復甦步調將有推前可能。投資人採取運用風險的姿態也更為強烈。

4 日早盤出現走揚的個股有財報亮眼的 NTT Data(9613-JP)，生產 PCB 的 Fujikura(5803-JP) 也出現買氣。

另一方面，有向阿里巴巴集團出資的軟銀集團 (9984-JP) 股價，則是受到螞蟻集團暫緩上市消息影響而大幅走跌。股價下滑的還有三菱 Material(5711-JP)、Nexon(3659-JP) 等。