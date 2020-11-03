〈友達攻醫療〉新事業今年將成長6-7成 明年可望維持動能

面板大廠友達 (2409-TW) 新事業逐步發酵，新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫今 (3) 日表示，今年四大新事業中，智慧零售、循環經濟成長最為快速，加上大健康、智慧工業服務成長，今年新事業營收可望年增 6-7 成，明年也可望維持成長動能。

楊本豫重申，友達新事業布局是從光電本業出發，透過整合上下游、軟硬體，朝向場域經濟、價值轉型服務布局，目前主要有四大方向，包含智慧零售、循環經濟、智慧工業服務、大健康等，內部也針對智慧交通、智慧醫療領域進行布局，明年不排除將新事業再獨立出來成立子公司。

友達在新事業布局上，包含收購、成立子公司，以智慧零售為例，陸續收購美國數位顯示看板系統、內容整合商 ComQi 及 JohnRya，台灣方面也成立創利空間，循環經濟則成立宇沛永續，大健康、智慧工業服務方面，則分別有友達頤康、達智匯。

展望未來，楊本豫表示，產業數位轉型趨勢，將推動友達新事業繼續成長，包含智慧零售、循環經濟今年都陸續有廠商找上門，健康產業方面，雖然友達經驗較少，但以中國為例，到 2025 年光中國 65 歲以上人口就將高達 3 億人，顯示未來健康照護商機發展可期。