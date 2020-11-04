美兩周內三度對台軍售 4架MQ-9B無人機總價173億元

外交部及國防部今 (4) 日宣布，已正式接獲美方通知，將對台出售 4 架 MQ-9B 無人機，總價值為 6 億美元 (約合新台幣 173 億元)，這也是川普任內第十度、也是美國政府 2 周內第 3 度提供我國重要防衛性武器。

據悉，MQ-9B 無人機攻擊力強大，由美商通用原子航空系統公司 (General Atomics Aeronautical Systems Inc.) 研發製造，可執行監控、偵蒐任務，並具備優秀的耐候能力、遠程滯空能力及更大的載重，美方將與相關地面站台與代訓一併出售。

美國總統大選正如火如荼開票，美國政府於美東時間 3 日就 MQ-9B 無人機 6 億美元對台軍售案，進行「知會國會」的程序，可望在 1 個月後正式生效，我方今天正式接獲通知。

不過，國防部表示，國軍所有對外軍事採購預算，均須送經立法院進行審議，於通過後，依核定預算執行相關作業，如期如質如預算獲得武器裝備。

國防部指出，美國繼前兩次對台軍售 4 項武器裝備後，持續依「台灣關係法」及「六項保證」供售我國所需的防禦性武器，增進聯合情監偵能力，強化整體防衛戰力，並確保台海區域的和平與穩定。