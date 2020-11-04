陳時中：11/9起有症狀者入境須二採陰 大型尾牙暫不限制人數

近期每天都有境外移入新冠病例，疫情指揮中心今 (4) 日宣布，考量入境有症狀旅客染疫風險較高，自 11 月 9 日起，有症狀的人須完成二次核酸檢測陰性後，才可赴防疫旅宿或返家繼續居家檢疫到期滿。至於年底尾牙等大型活動防疫是否趨嚴，指揮官陳時中表示，並不會對人數加以限制，除非出現本土未知感染原病例。

時值秋冬流感好發季節，國際疫情仍嚴峻，指揮中心決議強化入境檢疫措施，自 9 日起，入境有症狀或過去 14 天內有症狀旅客，須配合於機場採集檢體，並至集中檢疫場所待候檢驗結果；陰性者須於間隔第一次採檢至少 24 小時後進行第二次採檢。

指揮中心表示，二次檢驗結果均為陰性且症狀緩解者，經醫師評估後，才能返家或前往防疫旅宿繼續居家檢疫至期滿。

陳時中指出，原先預計 11 月中旬發布秋冬防疫專案，但有些執行細節還必須與地方政府溝通，這項強化入境檢疫措施，也可視為秋冬防疫專案的一環。

筆電代工廠仁寶 (2324-TW) 為防疫取消今年旺年會 (尾牙) 活動，外界關注防疫措施是否趨嚴，陳時中回應，秋冬防疫專案不會有活動人數限制，將與目前集會遊行指引方向一樣，做好量體溫、實聯制、戴口罩、勤洗手等；除非有無法追蹤來源的本土個案、多發性的社區傳染，才會進行人數限制。

此外，考量菲律賓疫情在 8 月達高峰後已經趨緩，檢驗陽性率也呈下降趨勢，因此，指揮中心宣布，9 日起，菲律賓入境旅客皆須於集中檢疫場所完成檢疫規定取消，將比照自其他第三級流行地區，回歸居家檢疫 14 天及自主健康管理 7 天。