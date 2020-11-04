〈台股盤後〉晶圓代工雙雄領軍 價量齊揚大漲131點 收復三大關卡

隨著美總統大選選情逐步明朗，市場觀望氣氛淡化，台股 11 點後由晶圓代工雙雄帶頭強拉，推升指數從平盤附近，急拉至上漲逾百點，終場收在 12867.9 點，上漲 131.89 點或 1.04%，一舉收復 10 日線、月線以及 12800 點大關，量能也放大至近 2000 億元，價量齊揚。

觀察權值股表現，由晶圓代工雙雄台積電、聯電領軍，台積電上漲逾 2%，站回 450 元大關與所有均線，聯電更暴漲近 7%，除了重返 30 元，也向上挑戰 10 日線，其餘如聯發科、台達電也有近 2% 的漲幅，為大盤走勢增溫。

半導體、被動元件與 ABF 載板為市場焦點，半導體方面，環球晶昨日法說報喜，今日股價表態，突破前高創三個月來新高，也帶動台勝科強漲近 7%，其餘如威盛、矽力 - KY 也有近半根的漲幅。

被動元件買盤同樣火熱，龍頭廠國巨續強，上漲逾 1%，站穩所有均線，旗下奇力新也上漲近 4%，創九個月新高，凱美也有 2% 以上的漲幅；ABF 載板三雄也重獲市場青睞，南電、景碩雙雙強漲逾 6%，欣興也反彈近 4%，

台股近期獲外資連兩日回補，外資昨日更大買逾百億元，今日隨著美國總統大選逐步明朗，市場認為，將帶動國會快速通過更多財政刺激方案，市場觀望氣氛也淡化，法人預期，未來隨著選情抵定，將有助台股後續走勢。