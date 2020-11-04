〈台股盤前〉美總統將出爐四大指數續揚 有望維持高檔震盪

台股昨日延續漲勢呈現開高走高，而美國總統大選結果即將出爐，美股四大指數持續勁揚，市場推測，美國大選結果可能有四大情境，選後不確定因素消除，台股仍有望維持高檔震盪格局，也需提防震盪加劇的可能性。

美股四大指數全面收紅，道瓊上漲 552.35 點，收 27,477.40 點；標普有 1.73 漲幅；那指也收漲逾 200 點；費半上漲 1.89%。

全球屏息美國大選日，據各界民調顯示，川普與拜登的支持度差距小，其中市場關注三個搖擺州，包括北卡羅萊納、佛羅里達、俄亥俄，共和黨民調專家和政治策略師 Frank Luntz 認為，假設川普三州全數拿下，有機會守住白宮位置；若拜登拿下其中一州，有望勝選。

台股市場消息方面，東洋公告，因德國藥廠 BioNTech(BNT) 與台灣衛福部疾管署，在新冠疫苗的數量與價格未達成共識，因此東洋將無法如期代理疫苗來台，不過遭疾管署指揮中心反擊，是因東洋沒提供授權文件，導致談判破局，對此，東洋晚間再發聲明強調，由於未完成部分商業條件，因此無法提供有效證明文件。

蘋果預計台灣時間 11 月 11 日凌晨舉行發表會，將發表首度採用 Apple Silicon (Arm 架構晶片) 的 Mac ，共有 3 款機種，其中，鴻海在中低階款拿下過半訂單，加上在中高階 iPhone 12、Apple Watch Series 6 也具主導地位，成蘋果新品三冠王。

法人表示，美國總統大選結果將影響大盤走勢，但考量美股已適度反應新紓困案未能通過利空，加上大廠法說、第 3 季財報、10 月營收陸續公布，若大型股走勢能持穩，盤面仍有望朝正面發展。