今年液晶顯示器年出貨可望年增5.4% 華碩成長最強

市調機構集邦 (TrendForce) 旗下顯示器研究處今 (4) 日表示，受惠疫情帶動遠距商機、宅經濟需求，加上北美消費力道回溫，估今年液晶顯示器品牌廠出貨量將年增 5.4%，可望連三年成長，其中，華碩 (2357-TW) 年增 40%，成長幅度最大。

集邦分析，華碩因長期耕耘消費市場，建立良好品牌形象及定位，加上產品規畫得宜，旗下電競產品在歐美市場熱銷，帶動整體出貨量年增 40%，優於市場平均，也位居前十大液晶顯示器品牌廠之首。

除華碩外，集邦指出，三星也積極衝刺液晶顯示器市場，除高階產品外，也導入 23.8 吋 IPS FHD 產品，加上曲面機種需求強勁，今年出貨年年增也上看 30%，排名躍升至第四名。

從出貨量來看，戴爾 (DELL-US) 仍位居液晶顯示器出貨龍頭，AOC/Philips 則受惠電競、消費市場需求加持，排名第二，惠普 (HP-US) 則因商務需求疲軟，退居第三。

集邦分析師王靖怡表示，今年因疫情改變消費型態，帶動在家工作及學習趨勢，加上不少民眾自費或企業補貼，需求皆反應在消費市場上，因此相較商務市場，以消費市場為主的品牌廠出貨表現較為突出。