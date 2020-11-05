【百達投顧】Barometer 11月配置觀點：中國經濟復原狀況來好 看好中日股市受惠

總經

隨著第二次 Covid-19 浪潮席捲歐洲和美國，部份新興市場和亞洲資產看起來更具吸引力。Covid-19 第二波流行正席捲成熟國家。投資者更不確定是否會實施更多財政和貨幣刺激措施，以及在何處進行。我們對主要資產類別保持中立立場，其中某些問題仍需釐清。北半球的冬季才剛剛開始，在飽受疾病困擾的國家中，嚴格封鎖的可能性越來越大。目前為止，這些措施似乎不會像春天那樣嚴厲，但實際狀況仍難以確定。

商業指標突顯中國的穩健性，其中大多數指標都高於去年 12 月的水平。這突顯北京對疾病大流行的持續作為和大量刺激政策的好處。確實，中國的表現非常好，且正在為更廣泛的地區提供支持，尤其是日本。其他區域則看見政府對勞工的支持和超低利率支撐零售消費和住宅投資需求。

流動性指標表明，中國已經開始調整先前的刺激措施，現在我們對此指標保持中立。美國的流動性最近也有所下降。歐洲央行則仍然非常寬鬆，刺激措施佔此區域 GDP 約 30％，但限制因素不是貨幣，而是財政政策。就結果來看，連續五個月全球貨幣政策強勁擴張之後，刺激措施的規模已脫離頂峰。

價值面指標顯示股票仍然昂貴，雖然不如債券般昂貴。近幾週新興市場股票的表現已經超過成熟市場，這意味著它們的價值面不如年初那麼有吸引力。確實，從 6 個月滾動平均的價值指標來看，很難判斷這些資產價格過高或過低。

股票的前景將取決於企業獲利狀況。到目前為止，在最新一輪財報中，約有 80％的美國公司超出預期獲利。有趣的是，業績不錯的公司沒有得到回報，而業績不佳的公司則受到了懲罰。

技術指標對股票和債券顯示部份的正向驅勢，而大宗商品的技術面看起來是負面的。技術因素有利於新興市場的亞洲股票，而非其他新興市場股票和貨幣。總體而言，調查顯示投資者對股市的看法更為樂觀。但是，儘管樂觀情緒持續上升，這種情緒尚未過熱，流入股市的資金繼續落後於市場反彈。

股票

歐洲：Covid-19 的第二波熱潮已使歐洲各國政府爭先恐後地採取新的限制性措施來遏制感染率上升，令人擔心歐洲經濟將陷入衰退。歐元區採購經理人的調查顯示，約佔歐盟 GDP 的三分之二的服務業活動萎縮。此外，銀行正在收緊借貸標準，以面對不良貸款的增加。

由於預計歐元區 7,500 億歐元大流行救助計劃要到明年年中才能啟動，因此該地區的近期前景變得更加不確定。在這種背景下，我們已將對歐洲股票的立場從增持下調至中性。對英國維持減碼，因為經濟正面臨雙重打擊，Covid 案捲土重來以及無協議退歐的風險。

亞洲：亞股的前景正放光明，很大程度上要歸功於中國。中國的經濟活動幾乎已完全恢復到大流行前的水準，強勁的出口需求將其製造業 PMI 推升至 2011 年 1 月以來的最高水平。儘管零售銷售落後於其他產業的復甦力道，隨著經濟進入 2021 年，私人消費水準還有更大的上升空間。我們維持對新興市場股票的加碼立場

日本：將日股評級提高至加碼。考慮到國際貿易的影響，日本經濟特別能夠從亞洲的復甦中受益。作為全球第三大經濟體，其實際出口量連續四個月成長，而得益於強而有力且協調良好的財政和貨幣刺激措施，預計家庭支出將增加。在首相 Yoshihide Suga 領導下將進行持續的企業改革，加上日股價值面具吸引力，這意味該國的股票在未來幾個月中可望吸引更多資金流入。對日本來說，另一個優勢是控制 Covid-19 病毒方面比歐洲和美國更好。

產業：對原物料和非必需消費的股票保持正向態度 - 兩者都是價位低廉，且經濟敏感產業。在防禦性行業中，偏好醫療保健和必需消費。對資訊科技股票維持中立，隨著越來越多的人要求監管該產業，美國科技巨頭的前景籠罩著陰霾。國會小組經過 16 個月的調查後得出結論，某些公司擁有壟斷權並扼殺競爭，並提出反托拉斯法，有可能使其瓦解。