篩檢試劑需求增 藥品製造業今年產值可望破900億元創新高

經濟部統計處今 (5) 日發布產業經濟簡訊指出，今年我國藥品及醫用化學品業產值，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶動相關藥品、篩檢試劑等產品需求增加下，可望連續六年保持正成長，全年產值上看 900 億元，續創歷史新高。

統計處表示，我國藥品及醫用化學品業產值在 2014 年因受原料藥接單減少，當年產值年減 2.3%，但之後隨著藥品及醫用化學品需求提升，產值逐年擴增，統計去年產值達 863 億元，連續五年創高、年增 7.1%，今年前 8 月產值也已達 595 億元、年增 6.3%，估全年可望突破 900 億元。

從細類別分析，統計處指出，西藥製造業仍為大宗，占比達逾 5 成，主要生產學名藥，並以內銷市場為主，加上近年部分廠商取得藥證後量產、國內經銷商需求增加，為藥品及醫用化學品業主要貢獻類別，其次則是原料藥製造業、醫用化學及生物製品製造業占比則各約 2 成、15%。

另一方面，統計處分析，我國藥品及醫用化學製品業因產能規模小，國內需求多仰賴進口，因此在藥品貿易上長期呈現逆差，去年貿易逆差達 36.3 億美元，而主要進口國為德國、美國、愛爾蘭。